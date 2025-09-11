Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente.

Într-o rezoluție adoptată joi, Instituția condamnă cu fermitate obstrucționarea de către guvernul israelian a ajutorului umanitar, care provoacă foamete în nordul Fâșiei Gaza, și solicită deschiderea tuturor punctelor relevante de trecere a frontierei.

Acesta solicită de urgență restabilirea deplină a mandatului și a finanțării Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA), cu o supraveghere solidă, și se opune ferm actualului sistem de distribuire a ajutorului în Gaza.

Eurodeputații sunt alarmați de penuria severă de alimente și de malnutriția care rezultă din restricționarea ajutorul umanitar și subliniază nevoia urgentă de acces deplin, sigur și neîngrădit la produse esențiale, cum ar fi alimente, apă, materiale medicale și adăpost. Aceștia solicită restaurarea imediată a infrastructurii vitale și solicită tuturor părților să își respecte obligațiile umanitare care le revin în temeiul dreptului internațional.

Dreptul Israelului la autoapărare

Deputații solicită încetarea fără întârziere și permanentă a focului și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor ostaticilor israelieni reținuți în Gaza. Aceștia îndeamnă UE să își folosească influența diplomatică în relațiile cu țările terțe pentru a presa organizația Hamas în vederea asigurării eliberării acestora.

Parlamentul condamnă în termenii cei mai fermi „crimele barbare” comise de Hamas împotriva Israelului și solicită sancțiuni concrete împotriva grupului terorist. UE își reiterează angajamentul față de securitatea Israelului și față de „dreptul său inalienabil la autoapărare”, în deplină conformitate cu dreptul internațional, remarcând că Israelul rămâne un partener-cheie al UE în lupta împotriva terorismului regional.

Cu toate acestea, eurodeputații subliniază că dreptul Israelului de a se apăra nu poate justifica o acțiune militară nediferențiată în Gaza și își exprimă îngrijorarea față de operațiunile militare neîntrerupte din Fâșia Gaza care au provocat populației civile suferință insuportabilă, denunțând, în același timp, utilizarea de către Hamas a civililor ca scuturi umane.

Investigarea încălcărilor dreptului internațional

Rezoluția aprobă decizia președintei Comisiei de a suspenda sprijinul bilateral acordat de UE Israelului și de a suspenda parțial acordul UE-Israel în ceea ce privește comerțul. Deputații doresc investigații complete privind toate crimele de război și încălcările dreptului internațional, precum și tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili. Parlamentul sprijină, de asemenea, sancțiunile UE împotriva coloniștilor și activiștilor israelieni violenți din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est și solicită sancțiuni împotriva miniștrilor israelieni Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir.

Sprijin pentru soluția bazată pe coexistența a două state

Parlamentul îndeamnă toate instituțiile UE și statele membre să ia măsuri diplomatice pentru a asigura angajamentul față de o soluție bazată pe coexistența a două state, cu copul de a realiza progrese înainte de Adunarea Generală a ONU din septembrie. Textul subliniază necesitatea demilitarizării totale a Fâșiei Gaza și excluderea Hamas de la guvernare, solicitând restabilirea unei Autorități Palestiniene reformate ca unic organism de guvernare. Hamas și alte grupări teroriste ar trebui să piardă orice control politic și militar în Gaza, spun eurodeputații, care încurajează, de asemenea, țările UE să pună în aplicare mandatele de arestare ale Curții Penale Internaționale.

Instituirea unui stat palestinian este esențială pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională, potrivit Parlamentului. În concluzie, statele membre ar trebui să ia în considerare recunoașterea statului Palestina, pentru a putea realiza soluția bazată pe coexistența a două state.

Rezoluția a fost adoptată cu 305 voturi pentru, 151 împotrivă și 122 de abțineri.