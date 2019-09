Parlamentul European: Jean-Claude Juncker și Michel Barnier, îngrijorați de riscul unui Brexit fără acord, înainte ca eurodeputații să adopte o rezoluție pentru amânarea termenului limită

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a publicat ieri, 17 septembrie, un raport prin care se arată existența unor diferențe între produse prezentate ca fiind identitce, iar rezultatul investigației dovedește faptul că din cele 128 de produse supuse verificarilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul studiului elaborat la nivel european, in Romania au fost găsite corespondenţe pentru un numar de 79.

Reamintim că România nu a participat la studiul european privind dublu standard alimentar, la care au participat 19 alte state membre din Uniunea Europeană.

În acest sens Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a explicat motivul pentru care România nu a participat la studiul european de evaluare a diferențelor privind compoziția produselor alimentare: “Când a existat acea solicitare, noi am preluat Preşedinţia. Am considerat că trebuie să fim neutri faţă de acest subiect. Prima etapă a fost numai studierea etichetei”, a adăugat Marius Pîrvu.

La studiul european privind dublul standard alimentar au participat 19 state membre: Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos, dar nu și România.

Revenind la ultimul raport publicat de ANPC, din cele 79 de produse verificate s-au constatat diferențe la un număr de 18 (22,78%) la care s-au constatat mai multe nepotriviri precum: compoziţia (absenţa unor ingrediente, prezenta altor ingrediente/aditivi), privind proporţiile anumitor ingrediente și privind parametrii rezultaţi din declaraţia nutriţională.

“Am verificat în funcţie de etichetele care ne-au fost prezentate în studiul european. Acolo au fost analizate 128 de produse. Din aceste 128 de produse au fost găsite în România produse identice de acelaşi producător, dar unele dintre ele veţi vedea cu cantităţi diferite, diferenţe privind compoziţia, cu absenţa unor ingrediente, sau cu prezenţa altor ingrediente, diferenţe privind proporţiile anumitor ingrediente sau diferenţe privind parametri rezultaţi din declaraţiile nutriţionale. Au fost găsite 79 de produse, s-au constatat diferenţe la un număr de 18, reprezentând 22,78% din totalul produselor verificate”, a spus Paul Anghel.

El a precizat că Autoritatea nu doreşte sau nu poate să spună în mod clar dacă există sau nu dublul standard, relatează Agerpres.

Comisarii din cadrul ANPC au exemplificat aceste diferențe cu ajutorul a 12 produse de pe piață:

1. Freeway – Orangeade

In cazul produsului comercializat in Romania şi Bulgaria procentul de suc de portocale obtinut din concentrat este de 3%, fata de tari precum: Italia 20%, Franţa 10%, Olanda 8%, Spania 8%.

2. Milka – Whole Hazelnuts

Produsul din România prezintă proporţia de alune de 17% în timp ce în Germania proporţia de alune este de 20% şi Franţa proporţia de alune este de 22%.

3. Dr. Oetker Pudding Powder Chocolate ( praf de budinca cu gust de ciocolata, produs in Romania de SC Dr Oetker Ro srl, Curtea de Arges).

Din compararea valorilor inscrise in Declaratia nutritionala pentru acesta ,a rezultat ca in cazul produsului comercializat pe piata din Romania si Bulgaria: procentul de grasimi totale este de 3,1% si de acizi grasi saturati este de 1,9% fiind valorile cele mai mari din grupa de tari analizata; in cazul unor tari precum Germania şi Olanda unde produsul prezenta conţinutul de grăsimi de 1,5% si de acizi graşi saturaţi de 0,9%, iar în Italia produsul prezenta conţinutul de grăsimi de 1,7% , iar cel de acizi graşi saturaţi de 1,1%.

4. Danone – Activia Nature (producator SC Danone PDPA srl, Bucuresti)

In raport cu celelalte tari nominalizate in lista, se constata ca procentul de Calciu exprimat în % din Valoare Nutriţională de Referinţă al produsului aflat pe piata nationala este de 121 %, fata de 168% în Finlanda şi 148% în Polonia.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.432/2012 calciul contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului osos, este necesar pentru menţinerea sănătăţii dinţilor şi contribuie la funcţionarea normală a sistemului muscular.

Produsul aflat la vanzare pe piata din Romania are un continut de proteine de 3,5% si 3,6% în Bulgaria, fata de tari precum Malta 3,9%, Germania şi Finlanda 4,9%.

5. IGLO – 15 Fish Finger (produs congelat, preambalat, reprezentat de batoane de file de peste marin de Alaska, dezosat, pane, preprajit, producator Frozen Fish International Gmbh Germania).

Produsul comercializat pe piata din Romania are declarat pe ambalaj un procent mai mic de file de peste, respectiv 58%, fata de Germania şi Olanda unde procentul de peste declarat este de 65%.

In acelaşi timp, la produsul comercializat în România apa figurează în lista ingredientelor pe poziţia a 3-a în timp ce în Germania nu este menţionată apa, iar în Olanda apa figurează pe poziţia a 4-a. ( ingredientele se indică în proporţia descrescătoare a ponderii în momentul introducerii în fabricaţie)

6-7. Kinder – Pingui

Produsul din România şi Bulgaria prezintă conţinutul de lapte de 21% faţă de 24% în cazul produsului comercializat în Germania, Danemarca, Franţa Olanda şi Finlanda.

Produsul comercializat în România şi Bulgaria prezintă conţinutul de proteine de 5,3% faţă de acelaşi produs comercializat în Germania şi Finlanda care prezintă conţinutul de proteine de 7%.

Produsul comercializat în Germania şi Finlanda prezintă un conţinut de proteine mai mare cu 32% faţă de produsul comercializat în România şi Bulgaria, produs care si prin denumire este adresat copiilor.

8. Knorr Bază pentru mâncăruri Cub de pasare.

Produsul din România prezintă un conţinut de extract de carne de pasăre de 0,1% în timp ce acelaşi produs comercializat în Franţa Danemarca şi Cipru prezintă în compoziţie 1% carne de pasăre

Produsul din România conţine 2% grăsime de pasăre în timp de acelaşi produs comercializat în Danemarca şi Malta prezintă 3% grăsime de pasăre.

9. The Coca- Cola Company Fanta – Orange

Produsul de pe piata din Romania prezinta un continut redus de suc din concentrat de portocale respectiv de 5%, fata de Italia 12%, Franţa 10% şi Spania 8%.

Romania este singura tara din lista in care sucul de portocale din concentrat este nominalizat al patrulea in lista de ingrediente (in ordinea descrescatoare a ponderii acestora in produsul finit).

10. Nestle – Nestea Lemon

Produsul comercializat in Romania prezintă altă reţetă, in lista ingredientelor figurând 0,08% extract de ceai şi utilizează zahăr si fructoza, produsul din Spania prezentând 0,1% extract de ceai şi utilizează zahăr.

11. Nestle -Nescafe 3 în1 ( Original)

Produsul din România prezintă proporţia de cafea instant de 14,5% faţă de 10% în Franţa, 9% în Olanda şi 7,9% în Germania şi Spania

12. D’arbo – gem de căpşuni

Produsul din România prezintă valoarea cea mai mica in ceea ce priveste continutul de glucide, respectiv de zaharuri de 37%, fata de 55 % in Germania şi Finlanda.

Comisia Europeană a lansat la sfârșitul lunii iunie o nouă cerere de propuneri, cu un buget total de 1,26 milioane EUR, pentru a consolida capacitățile organizațiilor consumatorilor de a testa produsele și de a identifica practicile înșelătoare. Data-limită pentru depunerea propunerilor este 6 noiembrie 2019.

