Parlamentul European: Lacunele persistente privind statul de drept slăbesc garanțiile democratice în UE. Recomandările CE nu sunt puse în aplicare

Parlamentul European avertizează că deficiențele persistente în materie de stat de drept subminează garanțiile democratice în Uniunea Europeană și că recomandările Comisiei Europene nu sunt puse în aplicare în mod adecvat, potrivit unui raport adoptat în plen.

Textul, adoptat miercuri cu 387 de voturi pentru, 191 împotrivă și 46 de abțineri, analizează raportul Comisiei din 2025 privind statul de drept, evaluând evoluțiile din statele membre și din instituțiile UE.

Raportorul Konstantinos Arvanitis a subliniat că „aprobarea raportului de către o majoritate largă a forțelor politice democratice reprezintă un moment important pentru ordinea instituțională și un semn al consolidării statului de drept în UE”, adăugând că documentul „acoperă toate domeniile relevante, exprimă fără echivoc preocupările legate de neregulile din statele membre și include numeroase propuneri concrete de îmbunătățire”.

Parlamentul evidențiază faptul că 93% dintre recomandările Comisiei sunt reluate din anii anteriori, ceea ce indică lipsa de progrese reale. Independența justiției, combaterea corupției, libertatea presei, spațiul civic și mecanismele de control democratic rămân vulnerabile, iar monitorizarea anuală nu reflectă pe deplin amenințările structurale grave. Aceste deficiențe afectează direct accesul cetățenilor la justiție, protecția împotriva discriminării, libertatea de exprimare, accesul la informații și utilizarea corectă a fondurilor publice.

Eurodeputații avertizează asupra influenței politice excesive în sistemele judiciare, inclusiv în numirea judecătorilor, procedurile disciplinare sau alocarea dosarelor și cer statelor membre să asigure sisteme judiciare independente, eficiente și bine finanțate. De asemenea, condamnă utilizarea politică a justiției, inclusiv ingerințele în cazuri de corupție sau acțiunile împotriva magistraților.

Corupția este calificată drept o amenințare gravă la adresa democrației și statului de drept, în contextul în care aplicarea insuficientă a instrumentelor existente alimentează impunitatea și erodează încrederea cetățenilor. Parlamentul solicită sancțiuni mai ferme, instituții specializate și acțiuni eficiente în cazurile de corupție la nivel înalt.

Raportul atrage atenția și asupra presiunilor asupra libertății presei și societății civile, inclusiv prin intimidarea jurnaliștilor, utilizarea programelor de supraveghere, interferențe politice și restrângerea spațiului civic prin măsuri administrative sau campanii de discreditare.

În același timp, eurodeputații leagă respectarea statului de drept de protecția drepturilor fundamentale, semnalând probleme legate de discriminare, discursul instigator la ură, drepturile minorităților sau violența de gen. De asemenea, avertizează că fondurile europene ar putea fi asociate cu încălcări ale acestor drepturi și cer suspendarea plăților în cazurile în care deficiențele persistă.

În final, Parlamentul subliniază că evaluarea statului de drept trebuie să rămână strictă și în procesul de extindere, toate statele candidate urmând să respecte aceleași standarde ridicate.