Parlamentul European organizează o nouă sesiune plenară (25–26 martie). Acordul comercial UE-SUA, inteligența artificială și securitatea energetică, pe agendă

Parlamentul European se va reuni în sesiune plenară, în perioada 25-26 martie 2026, pentru a dezbate și vota o serie de teme importante, printe care evaluarea summitului UE din 19 martie, acordul comercial UE–SUA, reglementarea inteligenței artificiale și securitatea energetică a Uniunii, informează un comunicat oficial al Legislativului European.

Eurodeputații vor evalua rezultatele summitului UE din 19 martie

Miercuri după-amiază, eurodeputații vor dezbate rezultatele Consiliului European din 19 martie cu președinții António Costa și Ursula von der Leyen.

În cadrul reuniunii lor de la Bruxelles, șefii de stat sau de guvern s-au axat pe escaladarea militară din Orientul Mijlociu și pe răspunsul Europei la consecințele geopolitice și economice. Liderii și președintele Zelenski au discutat despre eforturile continue ale Europei de a asigura o pace justă și durabilă pentru Ucraina. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, s-a alăturat summitului pentru o discuție privind situația din Liban, Fâșia Gaza și Cisiordania. Summitul s-a axat, de asemenea, pe securitate și apărare, piața unică, competitivitatea UE și migrație.

Vot referitor la acordul comercial dintre UE și SUA

Joi, eurodeputații își vor adopta poziția cu privire la două propuneri care vor pune în aplicare aspectele tarifare ale acordului comercial UE-SUA.

Se așteaptă ca Parlamentul să își adopte mandatul de negociere cu statele membre ale UE cu privire la două propuneri legislative care ar elimina majoritatea tarifelor pentru produsele industriale și agricole din SUA.

Eurodeputații vor vota o „clauză de suspendare” care, dacă ar fi utilizată, ar suspenda imediat preferințele tarifare cu SUA, în cazul în care SUA ar introduce noi tarife. Proiectul de poziție adoptat de Comisia pentru comerț internațional include, de asemenea, o propunere pentru o așa-numită „clauză de intrare în vigoare” (sunrise clause), ceea ce ar însemna că, dacă ar fi adoptată, noile tarife ar intra în vigoare numai atunci când SUA își respectă angajamentele.

În iulie 2025, UE și SUA au ajuns la un acord politic privind aspectele tarifare și comerciale (Acordul Turnberry). Acestea au fost prezentate în detaliu într-o declarație comună din august 2025 care anunța un acord-cadru UE-SUA. Ulterior, Comisia a publicat două propuneri legislative menite să pună în aplicare anumite aspecte tarifare ale acordului.

Inteligența artificială (IA): PE votează interzicerea nudificării prin AI

PE își va adopta poziția privind amânarea anumitor dispoziții pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc și adăugarea unei noi interdicții pentru aplicațiile de nudificare prin IA.

Proiectul de poziție, pregătit de Comisiile pentru piața internă și libertăți civile, sprijină propunerea Comisiei de a amâna activarea anumitor norme pentru sistemele de inteligență artificială cu grad ridicat de risc, dar propune date fixe (2 decembrie 2027) pentru a asigura securitatea juridică pentru întreprinderi.

Deputații introduc o nouă interdicție privind sistemele de IA care pot crea sau manipula imagini cu conținut sexual explicit (de exemplu, deepfake). Modificările aduse Regulamentului privind IA includ, de asemenea, măsuri de sprijinire a întreprinderilor mici cu capitalizare medie, clarificări cu privire la potențialele suprapuneri cu alte norme sectoriale ale UE privind siguranța produselor și competențe suplimentare pentru Oficiul european pentru IA în ceea ce privește supravegherea modelelor de IA de uz general.

După ce plenul aprobă mandatul, eurodeputații pot începe negocierile cu statele membre, care au convenit asupra poziției lor la 13 martie.

Securitatea și independența energetică a UE

Miercuri, PE va dezbate perspectivele energetice actuale pe fondul conflictului în curs din Orientul Mijlociu și al perturbării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului și atacurile Teheranului asupra transportului maritim care traversează Strâmtoarea Ormuz, precum și asupra infrastructurii energetice din Golf, au condus la o creștere bruscă a prețurilor hidrocarburilor, evidențiind vulnerabilitățile persistente de pe piețele internaționale ale energiei. În acest context, eurodeputații îi vor chestiona pe reprezentanții Consiliului și ai Comisiei cu privire la posibile măsuri de consolidare a securității energetice a UE, menținând în același timp stabilitatea pieței și accesibilitatea prețurilor. Parlamentul lucrează în prezent la propunerile legislative din pachetul privind rețelele care vizează reducerea prețurilor energiei electrice prin stimularea infrastructurii de rețea și la o actualizare a orientărilor privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E).

Concluziile Consiliului European din 19 martie 2026 au subliniat necesitatea urgentă de a promova tranziția energetică a Europei ca strategie principală de consolidare a autonomiei strategice, a rezilienței și a accesibilității pe termen lung.