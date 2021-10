Parlamentul European pledează pentru ca UE să rămână un lider mondial în combaterea schimbărilor climatice

Ura, violența și intoleranța nu se mai ascund în „colțurile întunecate” ale internetului sau ale societăților, ci devin predominante și riscă să submineze democrația, a transmis miercuri comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli, în plenul Parlamentului European, referindu-se la grupurile fasciste din Italia care au organizat recent proteste anti-vaccinare, informează EUobserver.

Helena Dalli a cerut în fața deputaților europeni un „răspuns prompt și unitar” pentru a combate grupările neonaziste de pe întregul continent, Italia arestând deja liderii unui partid.

„Am subliniat că lupta împotriva rasismului și a extremismului nu este o luptă între dreapta și stânga, ci între promotorii democrației, egalității și cei care resping aceste principii”, a scris aceasta, pe Twitter.

In @Europarl_EN today I stressed that fight against racism and extremism is not a battle between right and left but between promoters of democracy, human rights and equality and those that reject these principles.#UnionOfEquality pic.twitter.com/ZVM3anigwN

