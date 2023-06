Parlamentul European propune creșterea numărului de locuri cu 11, până la un total de 716. Care țări UE urmează să aleagă în 2024 mai mulți eurodeputați

Președinta Parlamentului European Roberta Metsola a semnat miercuri, la Strasbourg, acordul la care au ajuns eurodeputații și țările membre cu privire la acordarea unei tranșe de 145 de milioane de euro de ajutor macro-financiar pentru Republica Moldova.

“Acum 3 săptămâni, la Chișinău, le-am spus oamenilor din Moldova că nu sunt singuri. Astăzi, livrăm încă 145 de milioane de euro pentru a sprijini reformele din Moldova, în timp ce țara continuă să sfideze amenințările rusești. Viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană“, a scris Metsola, pe Twitter.

3 weeks ago in Chişinău, I told the people of Moldova that they are not alone.

Today, we are delivering another €145 million to support Moldova’s reforms as the country continues to defy Russian threats.

Moldova's future is in the European Union

— Roberta Metsola (@EP_President) June 14, 2023