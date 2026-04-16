Parlamentul European propune o politică mai puternică în domeniul cancerului care să mențină Europa în ”avangarda inovării în domeniul sănătății”

Diana Zaim
© European Union, 2020/Source: EC - Audiovisual Service

Eurodeputații Comisiei pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European au dezbătut marți, 14 aprilie, proiectul de raport privind punerea în aplicare a Planului european de combatere a cancerului, proiect lansat în 2021 cu un buget de 4 miliarde de euro și 890 de proiecte de cercetare finanțate prin programul Orizon European. Peste 90% dintre acțiunile planificate sunt finalizate sau în curs de finalizare.

Recent, Curtea de Conturi Europeană a semnalat într-un raport că „eficacitatea planului riscă însă să fie compromisă de lipsa unui cadru de monitorizare, de o sustenabilitate incertă și de o perspectivă neclară după 2027.”

În acest context, deputații europeni vor să primească asigurări din partea Comisiei Europene că acțiunile lansate în cadrul Planului European de Combatere a Cancerului îmbunătățesc în mod real șansele de supraviețuire.

„Cancerul va afecta toate familiile din Europa. Acest Parlament are legitimitatea democratică pentru a asigura că ambiția Europei este însoțită de rezultate concrete. Aduc în atenția colegilor această rezoluție, considerând-o o evaluare onestă a situației actuale și o bază pentru o politică mai puternică și mai inteligentă în domeniul cancerului, care poate salva vieți, reduce inegalitățile și menține Europa în avangarda inovării în domeniul sănătății”, se precizează în proiectul de raport al cărui raportor este eurodeputatul român, Vlad Voiculescu.

În proiectul de raport se cere trecerea de la finanțarea pe „intrări” (câte proiecte s-au lansat) la finanțarea pe „rezultate” (câți oameni au beneficiat).

De asemenea, se cer și două mecanisme de supraveghere parlamentară: un dialog anual structurat între Comisia Europeană și Comisia SANT și un tablou de bord independent elaborat de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European.

Fără monitorizare sistematică, avertizează raportul, și următoarea etapă a planului riscă să repete același tipar: anunțuri ambițioase, dar cu o execuție incompletă.

Documentul dezbătut marți este un raport din proprie inițiativă, ceea ce înseamnă că Parlamentul European își exprimă din proprie inițiativă o poziție politică pe implementarea Planului European de Combatere a Cancerului, trimițând un semnal politic către Comisia Europeană și Consiliul UE.

Procesul este abia la început și poate dura câteva luni, iar documentul dezbătut săptămâna aceasta este încă în proiect. Textul final poate arăta diferit după ce vor fi depuse amendamente de către eurodeputații Comisiei SANT, fiind urmat de vot în cadrul aceleiași comisii, după care vot în plen.

UE avertizează că relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei „nu ajută" la menținerea presiunii: „Este ironic că Rusia beneficiază de pe urma războiului din Orientul Mijlociu"
Țările UE vor solicita accelerarea tranziției către energie verde pe fondul crizei energetice provocate de conflictul din Iran (Politico)
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

