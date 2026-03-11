Parlamentul European propune reguli simplificate pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie (SMC)

Trei comisii ale Parlamentului European au votat în favoarea unor propuneri care introduc conceptul de întreprinderi mici cu capitalizare medie (SMC) și extind către acestea scutiri disponibile până acum doar pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Scopul este de a evita situațiile în care obligațiile unei companii cresc brusc atunci când aceasta depășește pragul IMM-urilor.

Potrivit comunicatului oficial, noile legi vizează stimularea competitivității întreprinderilor mici cu capitalizare medie (SMC) din UE, pe măsură ce acestea depășesc statutul de IMM, prin măsuri specifice.

Deputații europeni doresc ca IMM-urile să fie definite ca întreprinderi cu mai puțin de 1.000 de angajați și cu o cifră de afaceri de până la 200 de milioane EUR sau cu active totale de până la 172 de milioane euro (Comisia a propus 750 de angajați, o cifră de afaceri de 150 de milioane EUR și active totale de 129 de milioane euro). În același timp, Parlamentul dorește să se asigure că sprijinul acordat IMM-urilor nu este diluat, că sprijinul UE respectă principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și că pragurile sunt revizuite la fiecare cinci ani

Obligații simplificate de evidență în domeniul protecției datelor

Potrivit noii legi, derogările de care beneficiază în prezent IMM-urile de la obligațiile de evidență prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) ar urma să fie extinse și la întreprinderile mici cu capitalizare medie (SMC), atunci când acestea prelucrează date care nu sunt considerate cu risc ridicat pentru drepturile persoanelor vizate. Excepția nu se va aplica în cazul prelucrării datelor sensibile, inclusiv a datelor biometrice sau a celor privind originea etnică, opiniile politice, religia, starea de sănătate ori condamnările penale.

Acces mai bun la piețele de capital

Noua definiție a întreprinderilor mici cu capitalizare medie (SMC) în Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID) ar urma să reducă sarcinile administrative. Aceasta ar permite acestor companii să acceseze piețele de creștere pentru IMM-uri și să beneficieze de reguli mai simple privind divulgarea informațiilor în prospecte, în conformitate cu Regulamentul privind prospectul, actualizat. Astfel, întreprinderilor SMC le-ar fi mai ușor să atragă finanțare de pe piețele de capital.

O piață de creștere pentru IMM-uri este un tip special de sistem multilateral de tranzacționare, creat pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să acceseze finanțare publică, având reguli adaptate companiilor de dimensiuni mai mici.

Măsuri de simplificare pentru baterii și gaze fluorurate (F-gaze)

În temeiul Regulamentului privind bateriile, IMM-urile sunt exceptate de la anumite obligații legate de politicile de diligență necesară privind bateriile. Pentru a reduce sarcina administrativă, eurodeputații propun ca obligația operatorilor economici de a revizui, actualiza și face publică politica de diligență necesară să fie extinsă și la întreprinderile mici cu capitalizare medie (SMC) și să se aplice o dată la cinci ani sau mai des în cazul unor schimbări semnificative (în loc de o dată la trei ani, cum prevedea propunerea inițială a Comisiei).

Toți importatorii și exportatorii de produse și echipamente care conțin gaze fluorurate sunt obligați să se înregistreze în Portalul F-gaze, în temeiul regulamentului UE privind aceste substanțe, ceea ce face ca această cerință să fie disproporționată, în special pentru IMM-uri și SMC-uri. Eurodeputații propun ca obligația de înregistrare să fie limitată la importurile pentru care există cerințe de raportare (10 tone echivalent CO₂ sau mai mult de hidrofluorocarburi ori 100 de tone echivalent CO₂ sau mai mult de alte gaze fluorurate cu efect de seră) și la exporturile pentru care există restricții de export.

Sprijin pentru entitățile de infrastructură critică

Pachetul legislativ se aplică, de asemenea, legislației privind reziliența entităților critice, unde statele membre trebuie să sprijine entitățile critice din categoria SMC în implementarea obligațiilor. De asemenea, acesta vizează instrumentele de apărare comercială, accesul la acestea urmând să fie facilitat pentru întreprinderile SMC, alături de IMM-uri.