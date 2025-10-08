Parlamentul European reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială a Groenlandei. Premierul Frederik Nielsen: Avem nevoie de UE

Luând cuvântul pentru prima oară în plenul Parlamentului European, premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a afirmat că țara sa „are nevoie de Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană are nevoie de Groenlanda.” De asemenea, acesta a subliniat importanța parteneriatului dintre UE și Groenlanda, mulțumind Uniunii pentru sprijinul puternic acordat în vremuri dificile.

Premierul a subliniat potențialul de consolidare a cooperării în domenii precum mineritul de consolidare a cooperării în domenii precum mineritul, Groenlanda deținând 24 din cele 34 de minerale critice identificate de UE, energia regenerabilă, având în vedere potențialul hidroenergetic al Groenlandei, decalajul digital, precum și educația tinerilor și turismul durabil. El a subliniat, de asemenea, importanța relațiilor comerciale, în special pentru pește și crustacee, și a subliniat necesitatea ca schimburile comerciale să continue să fie reciproc avantajoase.

În cuvântul său de bun venit adresat premierului Groenlandei, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat: „Având Groenlanda ca partener strategic, lucrăm cot la cot pentru a consolida stabilitatea în Arctica, pentru a contracara amenințările hibride și pentru a face față riscurilor crescânde în materie de securitate. Acest Parlament va fi întotdeauna alături de poporul groenlandez pentru dreptul său de a-și alege propria cale, pentru integritatea sa teritorială. Când Groenlanda se va îndrepta spre Europa, va găsi prieteni și aliați.”

De asemenea, prim-ministrul Groenlandez a afirmat că Arctica se află într-un proces de transformare ca urmare a accelerării schimbărilor climatice, a poluării transfrontaliere și a pierderii biodiversității. Acesta a adăugat că populația Groenlandei a trăit întotdeauna din resursele pământului și ale oceanului, fără a consuma mai mult decât era necesar.

Menționând că vânătoarea de foci a reprezentat întotdeauna o parte importantă a culturii inuite, el și-a exprimat speranța că UE va lua în considerare modificarea interdicției generale privind introducerea pe piața UE a produselor derivate din focă, întrucât Groenlanda se confruntă cu efecte negative grave ca urmare a acestei interdicții.

Citiți și: Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda

Președintele american Donald Trump declarând că nu poate exclude anexarea de către SUA a acestei insule importante din punct de vedere strategic, Groenlanda s-a trezit în centrul tensiunilor geopolitice dintre SUA și Europa. Deși Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, atât autoritățile groenlandeze, cât și cele daneze au subliniat în mod constant dreptul Groenlandei la autodeterminare și faptul că Groenlanda „nu este de vânzare”. Nielsen a preluat funcția în aprilie 2025.