Parlamentul European: Repatrierea copiilor ucraineni deportați ilegal și transferați forțat trebuie să fie o prioritate centrală a tuturor inițiativelor diplomatice

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care cere ca autorii responsabili de deportarea sau transferul forțat al copiilor ucraineni în timpul războiului să fie trași la răspundere.

Condamnând cu fermitate deportarea sistematică, transferul forțat, adopția ilegală, rusificarea forțată, îndoctrinarea și militarizarea copiilor ucraineni de către Rusia în timpul războiului, textul adoptat cu 536 de voturi pentru, 8 împotrivă și 37 de abțineri solicită încetarea imediată a acestor practici și reiterează responsabilitatea deplină a Rusiei de a respecta drepturile copiilor aflați sub controlul său.

Eurodeputații solicită Rusiei să repatrieze imediat, în condiții de siguranță și necondiționat, toți copiii ucraineni deportați și transferați forțat de pe teritoriul controlat de Rusia în Ucraina neocupată.

Aceștia insistă asupra faptului că repatrierea copiilor este o obligație prevăzută de dreptul internațional și nu trebuie niciodată utilizată ca instrument de negociere sau condiționată de concesii teritoriale, schimburi de prizonieri sau alte acorduri politice.

Conform rezoluției, până în septembrie 2026, au fost verificate 20 651 de cazuri de deportare și transfer forțat al copiilor ucraineni de către Rusia, în timp ce se estimează că aproximativ 1,6 milioane de copii ucraineni se află în continuare sub ocupație rusă.

De asemenea, se precizează că, până la data de 28 octombrie 2026, au fost repatriați 2 752 de copii ucraineni deportați, transportați cu forța sau salvați din teritoriile ocupate de Rusia.

Repatrierea copiilor ucraineni trebuie să facă parte dintr-un acord de pace autentic

Eurodeputații insistă cu fermitate asupra faptului că întoarcerea în condiții de siguranță și necondiționată a tuturor copiilor ucraineni deportați ilegal și transferați cu forța constituie nu numai o necesitate umanitară urgentă, ci rămâne, de asemenea, un element central al eforturilor internaționale de a stabili răspunderea pentru crimele ruse comise în timpul războiului.

Aceasta trebuie, susțin ei, să fie o prioritate centrală în toate inițiativele diplomatice și negocierile privind orice acord de pace autentic care să pună capăt războiului de agresiune al Rusiei. Eurodeputații subliniază că nicio pace durabilă nu poate ignora drepturile acestor copii sau tragerea la răspundere a celor responsabili de încălcarea drepturilor lor.

Parlamentul European solicită, de asemenea, statelor membre ale UE să își consolideze cooperarea practică cu Ucraina, cu partenerii internaționali și cu organizațiile pentru a accelera identificarea, documentarea, localizarea și returnarea tuturor copiilor ucraineni dispăruți și deportați, precum și să extindă în continuare sancțiunile existente ale UE împotriva funcționarilor și entităților identificate ca fiind responsabile de deportările de copii.

Parlamentul European își exprimă sprijinul ferm față de Curtea Penală Internațională

Parlamentul European își reafirmă sprijinul deplin față de Curtea Penală Internațională, față de desfășurarea fără obstacole a activității acesteia, precum și față de mandatele de arestare emise de aceasta împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a Mariei Lvova-Belova, comisarul pentru drepturile copiilor al președintelui Rusiei, pentru crima de război constând în deportarea și transferul ilegal al copiilor ucraineni.

Eurodeputații subliniază însă că tragerea la răspundere trebuie să se extindă dincolo de conducerea de vârf a Rusiei, pentru a cuprinde întregul lanț de autori și complici responsabili de comiterea acestor crime.

Rezoluția susține, de asemenea, colaborarea strânsă între diferite părți interesate, inclusiv Europol și Eurojust, precum și Ombudsmanul ucrainean, în vederea colectării de informații și a localizării copiilor transferați ilegal.