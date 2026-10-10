Parlamentul European respinge ferm tăierile propuse de Președinția irlandeză a Consiliului UE la viitorul buget multianual al Uniunii Europene

Negociator-șef al Parlamentului European, Siegfried Mureșan, anunță că Legislativul European respinge din start propunerea Președinției irlandeze a Consiliului UE pentru viitorul CFM, care prevede o reducere de 8% față de bugetul inițial propus de Comisia Europeană. Bugetul trebuie agreat în unanimitate de guvernele celor 27 de state membre, dar nu poate intra în vigoare fără aprobarea Parlamentului European.

„În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, transmit un mesaj clar: această poziție de negociere nu poate fi acceptată de Parlament. O respingem din start, fiindcă nu ține cont nici de noile priorități, precum apărarea, competitivitatea, dar nici de prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Vom apăra in negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul, in următoarele luni, lucrurile obținute în Parlamentul European”, a subliniat europarlamentarul Siegfried Mureșan într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.

Acesta mai semnalează faptul că pachetul propus nu ia în considerare creșterea moderată, de 10% a bugetului, votată de Parlamentul European în luna aprilie: „(…) alocările destinate agriculturii și coeziunii nu vor putea crește până la un nivel adecvat nevoilor reale ale fermierilor și regiunilor. Nu putem vorbi de patru ani de zile despre nevoia de a ne apăra mai bine, pentru ca acum să reducem bugetul pentru apărare. Nu putem vorbi de ani de zile despre nevoia de a crește competitivitatea economiei Uniunii Europene, în special în raport cu China, pentru ca acum să reducem bugetul pentru competitivitate. Nu putem vorbi despre securitate alimentară, dar să nu oferim o finanțare adecvată agriculturii.”

„Nu putem să cerem Uniunii Europene să facă mai mult, în timp ce tăiem din principala sursă care permite Uniunii să acționeze: propriul buget”, a mai punctat Siegfried Mureșan.

De asemenea, eurodeputatul liberal consideră de neînțeles decizia Președinției irlandeze de a nu include în pachetul de negociere propunerile de resurse proprii prezentate de Parlamentul European: „Aceste propuneri aveau exact rolul de a asigura mai multă finanțare pentru bugetul UE, fără a crește contribuțiile din bugetele naționale.”

Parlamentul European așteaptă, totodată, ca statele membre să adopte cât mai curând o poziție comună privind bugetul Uniunii Europene, pentru a putea începe negocierile finale și a ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, Președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis documentul său revizuit de negociere (Negotiating Box) pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028–2034. Propunerea președinției este: un buget ambițios de 1.620 de miliarde de euro, în creștere cu 30% față de actualul Cadru Financiar Multianual, dar cu 8% mai mic decât propunerea inițială a Comisiei Europene de 141 de miliarde de euro.

Citiți și: Propunerea Președinției irlandeze pentru viitorul CFM: Dublarea fondurilor pentru competitivitate și menținerea alocărilor pentru coeziune și agricultură