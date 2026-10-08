Parlamentul European respinge rezultatul alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei și invită statele UE să procedeze la fel

U.E.PARLAMENTUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union 2025 - Source : EP

Eurodeputații resping categoric rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei, desfășurate în perioada 18-20 septembrie, pe care le consideră nici libere, nici corecte. Parlamentul European a adoptat joi, cu 482 de voturi pentru, 41 împotrivă și 39 de abțineri, o rezoluție prin care denunță toate încălcările electorale comise de regimul președintelui Vladimir Putin în timpul scrutinului, precum și distrugerea sistematică și deliberată, de-a lungul anilor, a ultimelor vestigii ale democrației din Rusia.

Parlamentul European refuză să recunoască legitimitatea Dumei de Stat a Rusiei

Parlamentul European refuză să recunoască Duma de Stat a Rusiei drept organismul reprezentativ și legislativ legitim al Federației Ruse. Această poziție vizează inclusiv orice consecințe juridice sau politice care decurg din organizarea ilegală a așa-ziselor „alegeri” în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Eurodeputații solicită tuturor statelor membre ale UE să adopte o politică similară de nerecunoaștere, să se abțină de la orice contact oficial cu noua Dumă de Stat și cu membrii acesteia și să se opună participării reprezentanților ruși respectivi la adunările interparlamentare.

De asemenea, eurodeputații se pronunță împotriva normalizării participării Rusiei la evenimente sportive și culturale internaționale.

Eurodeputații solicită sancțiuni stricte ale UE împotriva oficialilor ruși implicați în represiune

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să introducă noi măsuri restrictive extinse împotriva persoanelor și entităților implicate în persecuția politică din Rusia și în continuarea războiului brutal de agresiune al Moscovei împotriva Ucrainei, susțin eurodeputații.

Aceste măsuri trebuie să vizeze inclusiv judecători, procurori, oficiali ai Rosfinmonitoring (Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse), precum și persoane implicate în acțiuni de represiune, inclusiv represiune transnațională.

Sancțiunile ar trebui să îi includă și pe membrii Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, precum și pe oficialii implicați în organizarea unor procese electorale înscenate în teritoriile ocupate ale Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova.

Fără normalizarea relațiilor dintre UE și Rusia

În final, rezoluția solicită continuarea sprijinului pentru forțele democratice ruse care acționează pentru un viitor democratic al țării lor și care se pronunță deschis împotriva războiului ilegal purtat împotriva Ucrainei, precum și împotriva războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva democrațiilor europene.

Totodată, rezoluția reafirmă că relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia nu pot fi normalizate fără îndeplinirea, printre altele, a următoarelor condiții:

  • Obținerea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, bazată pe respectarea deplină a integrității sale teritoriale și pe retragerea completă a trupelor ruse.
  • Eliberarea prizonierilor de război.
  • Întoarcerea copiilor ucraineni deportați forțat.
  • Plata de către Rusia a unor reparații și despăgubiri integrale către Ucraina.
  • Tragerea la răspundere deplină a celor responsabili pentru crimele comise împotriva Ucrainei.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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