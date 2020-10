Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Bruxelles. Viitorul buget al UE și legea europeană a climei, puncte importante pe agenda Legislativului

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat sâmbătă aniversarea a 30 de ani de la reunificarea Germaniei, într-un mesaj pe contul său de Twitter.

“Acum 30 de ani, Germania și Europa s-a unit încă o dată. Nu vom mai tolera niciodată să fim divizați. Angajamentul nostru de a darâma bariere este ceea ce definește Uniunea Europeană și o face atât de specială“, a spus Cioloș.

30 years ago, Germany & Europe were united once again. Never again will we tolerate being divided!

Our commitment to breaking down borders is what defines 🇪🇺 & makes it so special. #GermanUnityDay #Germany30 #StrongerTogether#30JahreEinheit pic.twitter.com/SyjQFb2Sfj

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) October 3, 2020