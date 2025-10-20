PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Eliminarea completă a importurilor rusești de energie, printre principalele subiecte de pe agendă
Parlamentul European se reunește într- o nouă sesiune pleară, în perioada 20-23 octombrie, la Strasbourg, prilej cu care deputații europeni vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijociu și despre rolul UE. De asemenea, aceștia vor anticipa Summitul European din 23 octombrie. Printre subiectele importante ale agendei se numără modernizarea permisului de conducere în UE, laureatul Premiului Saharov 2025 și eliminarea totală a importurilor de energie din Rusia, informarează un comunicat oficial.
Acordul de pace din Orientul Mijlociu și rolul UE
Marți dimineață, eurodeputații și reprezentanții Comisiei vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijlociu și despre rolul UE. Salutând acordul de pace pentru Orientul Mijlociu, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a declarat că UE este pregătită să contribuie la asigurarea punerii sale în aplicare. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța acordării de sprijin în materie de guvernanță și de sprijin pentru reforma Autorității Palestiniene.
Într-o declarație în urma participării sale la summitul de la Sharm El-Sheikh, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că UE este pregătită să participe la Consiliul Internațional pentru Pace și să sprijine guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. Pe 11 septembrie 2025, euroddeputații au adoptat o rezoluție, subliniind importanța creării unui stat palestinian pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională.
De la anunțarea acordului de pace și intrarea în vigoare a încetării focului, cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață au fost eliberați în schimbul a 2.000 de palestinieni deținuți de Israel. Aspecte-cheie ale planului de pace, cum ar fi dezarmarea Hamas, retragerea armatei israeliene și viitoarea guvernanță a Fâșiei Gaza, nu au fost încă soluționate.
Prioritățile Parlamentului pentru Consiliul European din octombrie
Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guvern de la Bruxelles din 23 octombrie, plenul va discuta despre modul în care UE poate continua să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei, precum și despre răspunsul UE la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, unde prima etapă a acordului de pace între Hamas și Israel a dus la eliberarea ostaticilor rămași și retragerea Israelului din Gaza.
În cadrul reuniunii, liderii UE se vor concentra, de asemenea, pe consolidarea competitivității economice a Europei, ghidată de Busola pentru competitivitate și de raportul Draghi, care solicită investiții publice mai mari și reforme economice ample. Aceștia vor aborda, de asemenea, criza locuințelor din Europa, politica de apărare și securitate, precum și modalitățile de gestionare a fluxurilor de migrație și de asigurare a protecției frontierelor.
Modernizarea permisului de conducere în UE
Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, PE va confirma noile norme ale UE privind permisele de conducere. Marți, eurodeputații urmează să confirme o actualizare a normelor UE privind permisele de conducere, precum și modificări pentru a asigura posibilitatea ridicării permisului în cazul șoferilor străini care conduc periculos. Cu aproape 20 000 de vieți pierdute anual pe drumurile din UE, Parlamentul dorește să se asigure că normele contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere.
Proiectele legislative, deja confirmate de Consiliu, prevăd cerințe suplimentare pentru viitorii conducători auto, care vor trebui să învețe despre riscurile legate de unghiul mort și de utilizarea telefonului la volan, și să își sporească gradul de conștientizare cu privire la pietoni, copii, bicicliști și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor. Printre alte inovații se numără un nou permis de conducere digital care poate fi accesat prin intermediul unui smartphone, o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru noii conducători auto și un permis pentru persoanele în vârstă de 17 ani care vor putea conduce cu însoțitor.
Persoanele în vârstă de 18 ani vor putea obține un permis de conducere profesionist pentru camioane, iar începând cu vârsta de 21 de ani se va putea obține un permis de conducere pentru autobuze. Pentru a reduce cazurile de șofat periculos într-o altă țară din UE, retragerea, suspendarea sau restricționarea permisului în străinătate va trebui să fie comunicată țării din UE care a eliberat documentul pentru a pune în aplicare sancțiunea și pentru a se asigura că aceasta este aplicată efectiv la nivel transfrontalier. Votul asupra acestui dosar va avea loc tot marți.
Laureatul Premiului Saharov 2025 va fi dezvăluit miercuri
Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va anunța miercuri în plen, în jurul prânzului, laureatul Premiului Saharov 2025 pentru libertatea de gândire. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este cel mai înalt premiu al UE pentru drepturile omului. Este acordat anual de către Parlament, începând cu 1988, unor persoane, grupuri sau organizații, ca recunoaștere a angajamentului lor remarcabil față de drepturile omului, libertatea de exprimare sau apărarea valorilor democratice.
Eliminarea tuturor importurilor de energie din Rusia
Eurodeputații vor discuta miercuri posibilele măsuri suplimentare pentru a pune capăt tuturor importurilor de energie din Rusia, inclusiv cele efectuate prin țări terțe. Dezbaterea are loc în contextul în care Parlamentul intră în negocieri cu Consiliul cu privire la un proiect de lege menit să pună capăt tuturor importurilor de gaz și petrol din Federația Rusă.
Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Comisia pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului și-au adoptat poziția comună joi, 16 octombrie. Context Acest proiect legislativ vine ca răspuns la utilizarea sistematică ca armă de către Rusia a aprovizionării cu energie, un model care a fost documentat timp de aproape două decenii și care a escaladat odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Începând cu 2006, Rusia a perturbat în mod repetat fluxurile de gaze și petrol către statele membre ale UE. Invazia din 2022 a fost însoțită de noi manipulări deliberate ale pieței, determinând creșterea prețurilor la energie cu un nivel de până la opt ori mai mare celui anterior crizei și declanșând instabilitate economică, inflație și situații de urgență în materie de aprovizionare în unsprezece state membre.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Deciziile din această săptămână din PE definesc direcția politică, economică și morală a UE, iar România are un loc la masa deciziilor
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a anunțat luni începutul unei săptămâni „a deciziilor grele și a direcțiilor clare pentru Europa”. Parlamentul European se reunește începând de astăzi în cea de-a doua sesiune plenară din luna octombrie, având pe agendă subiecte majore care vor defini prezentul și viitorul Uniunii Europene.
„Deciziile din această săptămână definesc direcția politică, economică și morală a Uniunii noastre, iar România, vă amintesc mereu, are un loc la masa deciziilor și o voce care contează. Pentru mine, fiecare sesiune plenară este un moment de responsabilitate: vreau să reușim să transformăm valorile europene în soluții concrete pentru oameni”, a scris deputatul european, pe Facebook.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”.
„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român.
De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”
Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.
„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”
Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028–2034 al Uniunii Europene, a fost desemnat să conducă grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) pentru viitorul buget multianual al Uniunii.
„Voi coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Pe lângă munca pe care o fac ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am fost desemnat astăzi să conduc grupul de lucru al Partidului Popular European pentru viitorul Buget Multianual al Uniunii Europene, format din reprezentanți ai tuturor partidelor membre PPE din Europa – de la nivel regional, național și european”, a scris Mureșan, pe Facebook.
Explicând miza acestei noi responsabilități, Siegfried Mureșan a afirmat: „Scopul nostru este clar: să consolidăm poziția PPE pe viitorul buget al UE și să coordonăm munca partidelor noastre membre, fie că sunt la guvernare sau în opoziție, în orașe, regiuni sau capitale europene”.
El a adăugat că noul buget european trebuie să reflecte nevoile reale ale cetățenilor și comunităților locale.
„Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu, aproape de oameni, care sprijină regiunile, sprijină fermierii, întărește comunitățile și oferă rezultate vizibile pentru oameni”, a subliniat Siegfried Mureșan.
Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.
Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.
Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene.
De altfel, Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.
Nicușor Dan, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Va fi redactat un nou text de lege. Toate partidele din coaliție și-au asumat corectarea unei prevederi anormale
Friedrich Merz declară război extremei drepte, desemnând partidul AfD drept „principalul adversar” în alegerile regionale din 2026
Nicușor Dan, întâlnire cu comisarul european pentru afaceri interne: România acționează ca un membru Schengen deplin și responsabil. Apreciem recunoașterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică
Finanțare de peste 15 milioane de euro pentru performanța cercetării doctorale și postdoctorale la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
SRI atrage atenția: „Campanie de dezinformare coordonată” în mediul online ce vizează tragedia din Rahova. Devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ privind dezinformarea
Marea Britanie se declară „profund îngrijorată” de ciocnirile din Gaza, în ciuda acordului lui Trump: Trebuie să evităm „alte vărsări de sânge”
Secretarul de stat Cristian Bușoi a condus, în numele României, reuniunea de lucru din Luxemburg a Alianței Nucleare
Spania reia demersul pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei în UE: „A sosit timpul” să îndeplinim propunerea; Măsura ar influența funcționarea pieței unice, consumul de energie și transporturile
Oana Țoiu, ironie privind un posibil survol al avionului lui Putin deasupra României: Să rămânem la “buna practică” că Putin ar trebui să ceară permisiunea înainte de a intra în spațiul aerian european
