Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg. Eliminarea completă a importurilor rusești de energie, printre principalele subiecte de pe agendă

Parlamentul European se reunește într- o nouă sesiune pleară, în perioada 20-23 octombrie, la Strasbourg, prilej cu care deputații europeni vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijociu și despre rolul UE. De asemenea, aceștia vor anticipa Summitul European din 23 octombrie. Printre subiectele importante ale agendei se numără modernizarea permisului de conducere în UE, laureatul Premiului Saharov 2025 și eliminarea totală a importurilor de energie din Rusia, informarează un comunicat oficial.

Acordul de pace din Orientul Mijlociu și rolul UE

Marți dimineață, eurodeputații și reprezentanții Comisiei vor discuta despre recentul acord de pace din Orientul Mijlociu și despre rolul UE. Salutând acordul de pace pentru Orientul Mijlociu, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a declarat că UE este pregătită să contribuie la asigurarea punerii sale în aplicare. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța acordării de sprijin în materie de guvernanță și de sprijin pentru reforma Autorității Palestiniene.

Într-o declarație în urma participării sale la summitul de la Sharm El-Sheikh, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că UE este pregătită să participe la Consiliul Internațional pentru Pace și să sprijine guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. Pe 11 septembrie 2025, euroddeputații au adoptat o rezoluție, subliniind importanța creării unui stat palestinian pentru pace, securitatea Israelului și normalizarea regională.

De la anunțarea acordului de pace și intrarea în vigoare a încetării focului, cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață au fost eliberați în schimbul a 2.000 de palestinieni deținuți de Israel. Aspecte-cheie ale planului de pace, cum ar fi dezarmarea Hamas, retragerea armatei israeliene și viitoarea guvernanță a Fâșiei Gaza, nu au fost încă soluționate.

Prioritățile Parlamentului pentru Consiliul European din octombrie

Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guvern de la Bruxelles din 23 octombrie, plenul va discuta despre modul în care UE poate continua să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei, precum și despre răspunsul UE la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, unde prima etapă a acordului de pace între Hamas și Israel a dus la eliberarea ostaticilor rămași și retragerea Israelului din Gaza.

În cadrul reuniunii, liderii UE se vor concentra, de asemenea, pe consolidarea competitivității economice a Europei, ghidată de Busola pentru competitivitate și de raportul Draghi, care solicită investiții publice mai mari și reforme economice ample. Aceștia vor aborda, de asemenea, criza locuințelor din Europa, politica de apărare și securitate, precum și modalitățile de gestionare a fluxurilor de migrație și de asigurare a protecției frontierelor.

Modernizarea permisului de conducere în UE

Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră, PE va confirma noile norme ale UE privind permisele de conducere. Marți, eurodeputații urmează să confirme o actualizare a normelor UE privind permisele de conducere, precum și modificări pentru a asigura posibilitatea ridicării permisului în cazul șoferilor străini care conduc periculos. Cu aproape 20 000 de vieți pierdute anual pe drumurile din UE, Parlamentul dorește să se asigure că normele contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere.

Proiectele legislative, deja confirmate de Consiliu, prevăd cerințe suplimentare pentru viitorii conducători auto, care vor trebui să învețe despre riscurile legate de unghiul mort și de utilizarea telefonului la volan, și să își sporească gradul de conștientizare cu privire la pietoni, copii, bicicliști și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor. Printre alte inovații se numără un nou permis de conducere digital care poate fi accesat prin intermediul unui smartphone, o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru noii conducători auto și un permis pentru persoanele în vârstă de 17 ani care vor putea conduce cu însoțitor.

Persoanele în vârstă de 18 ani vor putea obține un permis de conducere profesionist pentru camioane, iar începând cu vârsta de 21 de ani se va putea obține un permis de conducere pentru autobuze. Pentru a reduce cazurile de șofat periculos într-o altă țară din UE, retragerea, suspendarea sau restricționarea permisului în străinătate va trebui să fie comunicată țării din UE care a eliberat documentul pentru a pune în aplicare sancțiunea și pentru a se asigura că aceasta este aplicată efectiv la nivel transfrontalier. Votul asupra acestui dosar va avea loc tot marți.

Laureatul Premiului Saharov 2025 va fi dezvăluit miercuri

Președinta Parlamentului, Roberta Metsola, va anunța miercuri în plen, în jurul prânzului, laureatul Premiului Saharov 2025 pentru libertatea de gândire. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este cel mai înalt premiu al UE pentru drepturile omului. Este acordat anual de către Parlament, începând cu 1988, unor persoane, grupuri sau organizații, ca recunoaștere a angajamentului lor remarcabil față de drepturile omului, libertatea de exprimare sau apărarea valorilor democratice.

Eliminarea tuturor importurilor de energie din Rusia

Eurodeputații vor discuta miercuri posibilele măsuri suplimentare pentru a pune capăt tuturor importurilor de energie din Rusia, inclusiv cele efectuate prin țări terțe. Dezbaterea are loc în contextul în care Parlamentul intră în negocieri cu Consiliul cu privire la un proiect de lege menit să pună capăt tuturor importurilor de gaz și petrol din Federația Rusă.

Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Comisia pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului și-au adoptat poziția comună joi, 16 octombrie. Context Acest proiect legislativ vine ca răspuns la utilizarea sistematică ca armă de către Rusia a aprovizionării cu energie, un model care a fost documentat timp de aproape două decenii și care a escaladat odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Începând cu 2006, Rusia a perturbat în mod repetat fluxurile de gaze și petrol către statele membre ale UE. Invazia din 2022 a fost însoțită de noi manipulări deliberate ale pieței, determinând creșterea prețurilor la energie cu un nivel de până la opt ori mai mare celui anterior crizei și declanșând instabilitate economică, inflație și situații de urgență în materie de aprovizionare în unsprezece state membre.