Parlamentul European revine în sesiune plenară: Discursul privind Starea UE al Ursulei von der Leyen și vizita lui Mark Carney, în prim-plan

Corespondență din Strasbourg

Parlamentul European își reia activitatea în sesiune plenară, după vacanța de vară, cu o agendă dominată de teme precum competitivitatea și securitatea Europei, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, evoluțiile din Orientul Mijlociu și protejarea democrațiilor europene. Capul de afiș al săptămânii va fi dezbaterea privind Starea Uniunii Europene, în cadrul căreia președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își va prezenta prioritățile pentru perioada următoare, moment urmat de un discurs, de la tribuna legislativului european, al premierului canadian Mark Carney.

O Europă mai puternică într-o lume mai periculoasă?

SOTEU 2026 pare să fie construit în jurul unei axe foarte clare — „o Europă mai puternică într-o lume mai periculoasă”, cu apărarea, Ucraina, competitivitatea și capacitatea Europei de a acționa strategic în prim-plan.

În mesajele publicate înaintea discursului, von der Leyen a indicat deja câteva dintre temele pe care le va aborda în Parlamentul European.

„Următoarea frontieră a securității și apărării se află chiar deasupra noastră. Și avem nevoie de ochi ageri în cer pentru a ne proteja pe noi și pe aliații noștri. În discursul privind starea Uniunii, voi povesti despre inovatorii care fac din Uniunea noastră un loc mai sigur”, a subliniat șefa Comisiei. Ea a anunțat, de asemenea, că va evoca în discurs situația copiilor ucraineni, despre care a spus că reprezintă o poveste care a impresionat-o profund. „Când avem nevoie de curaj și putere, cred că ar trebui să ne îndreptăm privirea spre copiii noștri. În ei vom găsi cea mai pură pasiune pentru viață. Copiii ucraineni sunt un exemplu elocvent în acest sens. În discursul privind starea Uniunii, voi povesti o întâmplare care m-a emoționat profund”, a indicat șefa executivului european. O altă temă anunțată de Ursula von der Leyen înaintea discursului este protejarea copiilor în mediul digital. „Nu trebuie să acceptăm copilării modelate de algoritmi. Nu trebuie să acceptăm un sistem care îi dezamăgește pe copiii noștri. Europa are puterea de a acționa”, a transmis președinta Comisiei Europene, anunțând că va prezenta în discursul privind Starea Uniunii propunerea sa pentru ca cei mici să beneficieze de mai mult timp în lumea reală. Cu o săptămână înaintea dezbaterii privind Starea Uniunii Europene, liderii grupurilor politice din Parlamentul European și-au prezentat prioritățile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Mesajul Parlamentului European, livrat de președinta Roberta Metsola, pune accentul pe construirea unei Europe mai inteligente, mai puternice și mai sigure, care să își consolideze competitivitatea, să își asume un rol de lider la nivel global și să își protejeze cetățenii. With one week to go to #SOTEU debate, @Europarl_EN group leaders set out Parliament’s priorities to @EU_Commission President @vonderleyen. A smarter, stronger and safer Europe that boosts competitiveness, leads in the world and protects people. Parliament is ready to work.… pic.twitter.com/GEutjM64Z9 — Roberta Metsola (@EP_President) September 9, 2026

Relația UE-Canada și consolidarea parteneriatului transatlantic, în prim-plan

Un moment important al sesiunii va fi discursul premierului canadian Mark Carney în plenul Parlamentului European, în contextul consolidării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Canada și al cooperării transatlantice în domeniul securității și apărării. Carney va fi invitat de onoare la discursul privind Starea Uniunii Europene.

„Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada și partenerii noștri europeni se apropie tot mai mult. Valorile noastre comune, punctele forte complementare și interesele comune reprezintă fundația solidă pe care putem construi un viitor mai puternic. Împreună, Canada și partenerii săi europeni au ambiția și forța de a crea o lume mai justă, mai stabilă și mai prosperă pentru toți”, a declarat prim-ministrul Canadei, înaintea vizitei, în timp ce presa occidentală relatează că Ottawa propune ideea unui statut informal de „membru asociat al Uniunii Europene”.

De la preluarea mandatului, Mark Carney a consolidat și extins relațiile Canadei cu partenerii europeni. În iunie 2025, Canada și UE au lansat „Parteneriatul strategic UE-Canada pentru viitor”, destinat aprofundării cooperării în domenii precum comerțul, tehnologia, energia și securitatea.

Tot în 2025, Canada și UE au semnat Parteneriatul pentru securitate și apărare (SDP), un cadru politic fără caracter juridic obligatoriu care reunește activitățile de cooperare în domeniul securității și apărării cu statele membre ale UE.

În februarie 2026, Canada a devenit prima țară din afara Europei care s-a alăturat inițiativei UE „Security Action for Europe” (SAFE), despre care guvernul canadian afirmă că va deschide oportunități în valoare de sute de milioane de dolari și acces la piețe pentru industria canadiană de apărare, companii și lucrători.

În luna mai, Mark Carney a devenit primul lider din afara Europei care a participat la un summit al Comunității Politice Europene, desfășurat în Armenia.

Rusia și securitatea Europei, în centrul dezbaterilor

În cadrul sesiunii plenare, eurodeputații vor avea o dezbatere cu Înaltă Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, privind atacurile hibride ale Rusiei și amenințările la adresa Uniunii Europene.

Deputații vor vota, de asemenea, asupra unor măsuri menite să protejeze integritatea teritorială a UE și infrastructura critică de securitate și apărare.

Războiul din Ucraina va ocupa un loc important pe agenda Parlamentului European. Eurodeputații vor dezbate necesitatea urgentă ca Uniunea Europeană să continue să sprijine Ucraina în fața intensificării războiului de agresiune al Rusiei.

De asemenea, deputații europeni vor dezbate și vor vota măsuri pentru consolidarea rezilienței Uniunii în fața ingerințelor străine și a altor amenințări la adresa democrațiilor europene, precum și privind consolidarea capacității de apărare a Europei.

Kaja Kallas va participa și la o dezbatere privind escaladarea situației din Orientul Mijlociu.

Caniculă, incendii și secetă în Europa

Schimbările climatice și efectele fenomenelor meteorologice extreme vor fi, de asemenea, pe agenda plenului. Eurodeputații vor dezbate valurile devastatoare de căldură, incendiile de vegetație și seceta care au afectat Europa și vor analiza lecțiile care trebuie desprinse în vederea îmbunătățirii capacității de răspuns a Uniunii.

În domeniul migrației, Parlamentul European va dezbate instrumentalizarea migranților în Ceuta și necesitatea unui răspuns coordonat pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Totodată, după discursul Ursulei von der Leyen, eurodeputații vor vota asupra unor măsuri privind impactul rețelelor sociale asupra tinerilor, un subiect aflat tot mai mult pe agenda europeană în contextul preocupărilor privind sănătatea mintală, protecția minorilor și utilizarea platformelor digitale.

Astfel, prima sesiune plenară de după vacanța de vară va reuni teme centrale pentru agenda europeană din această toamnă, de la viitorul proiectului european și securitatea Uniunii până la sprijinul pentru Ucraina, relațiile cu partenerii transatlantici și protejarea cetățenilor europeni în fața noilor riscuri.