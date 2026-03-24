Parlamentul European salută acordul comercial UE-Australia: Continuăm să investim în multilateralism. Preferăm cooperarea în locul izolării

Principalele grupuri politice din Parlamentul European și comisii pentru afaceri externe, comerț internațional, precum și delegația PE pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă salută acordul comercial încheiat de UE cu Australia și parteneriatul în securitate și apărare dintre cele două părți.

UE și Australia împărtășesc responsabilitatea de a susține o ordine mondială bazată pe norme și de a asigura stabilitatea și prosperitatea în Europa și în regiunea Indo-Pacific, afirmă deputați europeni de seamă, potrivit unui comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Citiți și: UE și Australia au încheiat un acord comercial și un parteneriat în securitate și apărare, pe fondul tensiunilor cu Trump și poziției dominante a Chinei

David McAllister (PPE, Germania), președintele Comisiei pentru afaceri externe: „Parteneriatul de securitate și apărare dintre Australia și UE reprezintă o nouă etapă importantă în relațiile noastre. Ne consolidăm angajamentul față de regiunea Indo-Pacific. Bazat pe încredere reciprocă, acest acord promovează viziunea noastră comună privind un angajament sporit în domeniul securității. Într-un context de securitate din ce în ce mai complex, continuăm să investim în multilateralism și în parteneriate puternice și democratice.”

Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerț internațional: „Într-o perioadă marcată de rivalități geopolitice și protecționism, UE reprezintă certitudine, previzibilitate și oportunități economice pentru lucrătorii, producătorii și consumatorii săi. Preferăm cooperarea în locul izolării. Nu avem timp de pierdut: extinderea rețelei noastre de parteneri de încredere este o necesitate economică și geopolitică. Este esențial ca Parlamentul European și Consiliul să se pronunțe în curând cu privire la acest acord de liber schimb.”

Seán Kelly (PPE, Irlanda), președintele Delegației pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă: „Finalizarea acestor negocieri marchează un nou început pentru relațiile noastre cu un aliat atât de important. Cooperarea politică, comerțul și relațiile interumane vor fi mai ușoare între UE și prietenii noștri din Australia. Este timpul să transmitem un semnal, clar și răspicat, comunității internaționale că liberul schimb, multilateralismul și promovarea democrației rămân pietrele de temelie ale parteneriatelor noastre.”

Željana Zovko (PPE, Croația), raportoare permanentă AFET pentru Australia: „Australia este un partener-cheie în regiunea Indo-Pacific. Prin încheierea unui parteneriat în domeniul securității și al apărării, ne angajăm să intensificăm dialogul și cooperarea, inclusiv prin promovarea unor legături mai strânse în industria de apărare, consolidarea cooperării cu privire la provocările de securitate la nivel mondial și intensificarea eforturilor de combatere a amenințărilor cibernetice și hibride, precum și a manipulării și interferenței informaționale din străinătate, promovând astfel interesele noastre regionale comune.”

Acordul de liber schimb UE-Australia

UE este al treilea partener comercial al Australiei. În 2025, schimbul bilateral de mărfuri s-a ridicat la 47,2 miliarde de euro, în timp ce schimbul de servicii a atins 42 de miliarde de euro. Discuțiile privind un acord de liber schimb între UE și Australia au început în iunie 2018. În 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care își prezenta recomandările către Consiliu cu privire la mandatul de negociere propus.

După încheierea negocierilor, acordul va fi supus unei revizuiri juridice și va fi tradus în toate limbile oficiale ale UE. Comisia Europeană îl va prezenta apoi Parlamentului European și guvernelor statelor membre ale UE pentru aprobare. Parlamentul trebuie să își dea acordul înainte ca orice acord comercial internațional să poată intra în vigoare.

Parteneriatul UE-Australia în domeniul securității și apărării

La 17 iunie 2025, UE și Australia au convenit să lanseze negocieri privind un parteneriat în domeniul securității și apărării pentru a consolida cooperarea în abordarea provocărilor globale în materie de securitate. Parteneriatul va stabili un cadru structurat de colaborare în domenii precum industria de apărare, securitatea cibernetică și combaterea terorismului. În afara Europei, UE a încheiat parteneriate similare cu Japonia, Coreea de Sud, Canada și India.