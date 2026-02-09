Parlamentul European se reunește în plen la Strasbourg: apărarea europeană, competitivitatea UE și țintele climatice, printre principalele teme ale săptămânii

Parlamentul European se reunește în această săptămână în sesiune plenară la Strasbourg, în perioada 9–15 februarie 2026, cu o agendă dominată de securitate și apărare, competitivitatea economică a Uniunii, politica climatică, migrația și sprijinul pentru sectorul agricol.

Apărarea europeană, în contextul unui mediu internațional volatil

Eurodeputații vor dezbate marți consolidarea capacităților europene de apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate global. Discuțiile vor viza intensificarea cooperării între statele membre, precum și aprofundarea parteneriatelor bilaterale în domeniul securității și apărării.

Un raport care stabilește direcțiile pentru întărirea cooperării în materie de securitate și apărare urmează să fie supus votului miercuri, pe fondul apelurilor tot mai frecvente pentru o autonomie strategică europeană sporită.

Competitivitatea UE și implementarea recomandărilor din raportul Draghi

Miercuri dimineață, Parlamentul European va dezbate, alături de Consiliu și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, măsurile urgente necesare pentru consolidarea competitivității economice a Uniunii.

Discuțiile vor aborda aprofundarea pieței unice, reducerea costului vieții pentru cetățeni și accelerarea investițiilor în sectoare strategice, în contextul recomandărilor formulate în raportul privind competitivitatea europeană coordonat de Mario Draghi.

Azil și migrație: prima listă europeană a țărilor de origine sigure

Parlamentul urmează să voteze marți instituirea primei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine considerate sigure pentru solicitanții de azil, precum și noi reguli privind criteriile prin care un stat din afara Uniunii poate fi considerat sigur.

Votul va fi precedat de o scurtă dezbatere, iar ulterior este programată o conferință de presă.

Ținta climatică pentru 2040: reducere cu 90% a emisiilor

Tot marți, eurodeputații vor decide asupra unei noi ținte climatice pentru 2040, care prevede reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de nivelurile din 1990, în vederea atingerii obiectivului de neutralitate climatică până în 2050.

Decizia face parte din cadrul mai larg al politicilor climatice europene și va influența viitoarele propuneri legislative privind energia, industria și transporturile.

Acordul UE–Mercosur și protejarea agriculturii europene

Parlamentul este așteptat să adopte un mecanism de salvgardare destinat să prevină impactul negativ al importurilor provenite din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) asupra sectorului agricol european.

Măsura vine în contextul preocupărilor fermierilor privind concurența externă și standardele de producție.

Fenomene meteorologice extreme și pregătirea UE pentru situații de criză

În urma episoadelor recente de vreme extremă din sudul Europei, eurodeputații vor dezbate marți dimineață consolidarea mecanismelor europene de pregătire, reacție și solidaritate în fața dezastrelor naturale.

Discuțiile vizează îmbunătățirea coordonării la nivel european și adaptarea la efectele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice.

Sprijin pentru producătorii de vin și protecția fermierilor

După o dezbatere programată luni, eurodeputații vor vota marți noi reguli pentru sprijinirea producătorilor de vin, iar joi vor analiza și vota măsuri menite să protejeze fermierii împotriva practicilor comerciale neloiale.

Dialog cu Banca Centrală Europeană și intervenția președintei Adunării Generale a ONU

Sesiunea plenară începe luni cu o dezbatere privind activitatea și prioritățile Băncii Centrale Europene, în prezența președintei BCE, Christine Lagarde, urmată marți de votul asupra raportului aferent.

Tot marți, președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, se va adresa eurodeputaților în cadrul unei ședințe solemne.