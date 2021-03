Parlamentul European se reunește în sesiune plenară (24-25 martie). Statul de drept și turismul durabil, subiecte dezbătute

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a transmis luni un mesaj de comemorare la cinci ani de la atentatele teroriste de la Bruxelles, denunțând extremismul și ura.

“Acum cinci ani, atacurile teroriste au lovit Bruxellesul. Astăzi, ne amintim de toți cei uciși și rudele lor. Ne gândim la cei care au supraviețuit, mulți cu cicatrici fizice și mentale. Împreună, denunțăm ura și extremismul“, a scris Cioloș, pe contul său de Twitter.

5 years ago, terrorist attacks struck #Brussels. Today, we remember those who were killed & their relatives.

We take a moment to think of the people who survived, many with physical and mental scars.

Together, we denounce extremism and hate. #NeverAgain pic.twitter.com/IWEnT6wNOb

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) March 22, 2021