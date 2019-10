Parlamentul European se reunește în sesiune plenară la Bruxelles. Pregătirea summit-ului european din 17-18 octombrie și bugetul UE 2021-2027, printre subiectele principale

Președintele Consiliului European l-a acuzat marți pe premierul britanic Boris Johnson că, dând vina pe alții pentru un posibil eșec al negocierilor referitoare la Brexit, se joacă cu viitorul Europei, anunță AFP, citat de Agerpres.

Într-o reacție acidă la adresa șefului Guvernului de la Londra, adresându-i-se direct acestuia într-o posare pe Twitter, Donald Tusk l-a avertizat pe Boris Johnson că sunt în joc ”securitate și interesele popoarelor noastre”, încheindu-și postarea cu o remarcă în latină, făcând astfel trimitere la cunoștințele premierului britanic care a studiat literatură clasică la Univeristatea Oxford.

”@Boris Johnson, miza nu este să câştigi un joc prostesc al învinuirii. Sunt în joc viitorul Europei şi al Regatului Unit, precum şi securitatea şi interesele popoarelor noastre. Nu doriţi un acord, nu doriţi o prelungire, nu doriţi să revocaţi, quo vadis?” (n.r. în latină: încotro mergeţi?), a scris Tusk pe contul său de Twitter.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

