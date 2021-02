Parlamentul European, sesiune plenară: Situația actuală a strategiei UE privind vaccinurile, vizita lui Josep Borrell la Moscova și aprobarea Mecanismului de redresare și rezilienă, teme principale pe agendă

Eurodeputatul Vlad Nistor (PNL, PPE) i-a adresat o scrisoare ambasadorului Mexicului în România, José Guillermo Ordorica Robles, ”pentru a primi lămuriri și a cunoaște în detaliu” poziția acestuia din urmă în legătură cu cazul românilor din Mexic.

”Vă adresez această scrisoare cu deosebită îngrijorare, în calitatea mea de membru al Parlamentului European – în comisiile de afaceri externe (AFET), drepturile omului (DROI) și comerț internațional (INTA) – în relație cu abuzurile la care au fost supuși numeroși cetățeni ai României și, în același timp, ai Uniunii Europene, pe teritoriul Mexicului în ultimele zile. Consider atitudinea respectivă drept inacceptabilă, iar tratamentul la care au fost supuși co-naționalii mei a fost complet ne-necesar, în contravenție flagrantă cu drepturile omului și în detrimentul relațiilor româno-mexicane”, a scris eurodeputatul român.

În acest sens, acesta i-a solicitat lămuriri ambasadorului Mexicului în România în legătură cu ”acest incident complet nefericit” înainte de a iniția demersuri în cadrul Parlamentului European și de a se adresa Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

”Doresc să vă asigur de întreaga mea apreciere; mă consider un prieten al Statelor Unite Mexicane și un mare admirator al culturii națiunii pe care o reprezentați. Vă scriu aceste rânduri și în calitate de membru al Înaltului Ordin Mexican ”Águila Azteca”, rang ”Banda”, pe care îl consider o deosebită onoare și o dovadă clară a relației speciale pe care o am cu statul dumneavoastră. Mai mult, în urmă cu un an, la sfârșitul lunii februarie 2020, am întreprins o vizită oficială în calitate de europarlamentar, în Statele unite Mexicane (mai precis în Ciudad Juarez) și în Statele Unite ale Americii. În cadrul vizitei de lucru, am inspectat, împreună cu colegii mei din comisiile AFET ȘI DROI, taberele de refugiați și migranți de la granița Mexic-SUA. În urma acestei deplasări a rezultat un raport extrem de detaliat asupra situației dificile și complexe de acolo”, a mai spus Vlad Nistor.

În încheiere, acesta s-a arătat ”deosebit de întristat și ultragiat de situația recentă”, transmițându-i ambasadorului Mexicului în România că așteaptă cu mare nerăbdare ”clarificările dumneavoastră pe această temă”.

Zeci de turiști români au fost blocați pe aeroportul din Cancun din 30 ianuarie, autorităţile de frontieră mexicane reţinându-le paşapoartele şi telefoanele mobile, fără a li se oferi vreo explicaţie.

După o criză de cinci zile și eforturi diplomatice din partea ministrului de externe, Bogdan Aurescu, acestora li s-a permit accesul de a intra în Mexic, cu excepția a 5 cetățeni români, pentru care a fost dispusă măsura nepermiterii intrării, din cauza existenței unei alerte de securitate individuale, aceștia întorcându-se în țară.

Șeful diplomației române a menționat zilele trecute că negocierile dintre cele două țări au reprezentat „o perioadă complicată” și că alerta de securitate era legată de combaterea criminalității transfrontaliere.