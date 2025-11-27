Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la noile norme menite să sporească transparența activităților de lobby din țări terțe

Parlamentul European și-a adoptat joi poziția pentru negocierile cu statele membre ale UE cu privire la noi norme menite să sporească transparența activităților de reprezentare a intereselor desfășurate în numele țărilor terțe în țări din Uniunea Europeană, cu 392 voturi pentru, 88 împotrivă și 133 abțineri.

Eurodeputații au consolidat propunerea inițială a Comisiei prin clarificarea definițiilor și introducerea de garanții pentru a se asigura că activitățile legitime care pot contribui în mod pozitiv la dezbaterea publică nu sunt stigmatizate.

Potrivit comunicatului oficial, noile norme vizează sporirea transparenței și responsabilității democratice în reprezentarea intereselor desfășurate în numele țărilor terțe fără a restricționa implicarea civică legitimă.

Tipul de activități vizate

Directiva reglementează activitățile de reprezentare a intereselor desfășurate în schimbul unei remunerații (sau al altor tipuri de plată) care urmăresc să influențeze politicile, legislația sau procesul decizional în UE. Acestea includ organizarea sau participarea la reuniuni și conferințe, prezentarea de contribuții la consultări sau audieri, desfășurarea de campanii de comunicare (inclusiv prin intermediul influencerilor de pe platformele de comunicare socială), elaborarea de documente de politică și de poziție, propunerea de proiecte de amendamente și efectuarea de sondaje.

Sunt excluse activitățile precum funcțiile oficiale guvernamentale sau diplomatice, serviciile mass-media, consultanța juridică și cercetarea academică. Eurodeputații doresc să protejeze activitățile organizațiilor societății civile; finanțarea din granturi provenite din țări terțe care nu au legătură cu activitățile de lobby nu ar fi considerată remunerație.

Supraveghere democratică

Pentru a consolida transparența și responsabilitatea democratică, directiva ar impune autorităților naționale independente să mențină registre obligatorii, care ar fi interconectate prin intermediul unui portal centralizat al UE. După înregistrare, entităților li s-ar emite un număr european unic de reprezentare a intereselor (EIRN), valabil pe întreg teritoriul UE. Deputații subliniază că datele ar trebui prezentate într-un mod factual și neutru, în timp ce simpla înregistrare nu ar trebui să creeze un climat de neîncredere.

Protecția împotriva stigmatizării

Deputații doresc, de asemenea, să se asigure că, spre deosebire de anumite legi privind „agenții străini” din unele țări, directiva nu poate fi utilizată pentru a eticheta sau a sancționa entități, inclusiv organizații ale societății civile, sau pentru a restricționa implicarea civică. De asemenea, aceasta nu ar trebui să fie utilizată pentru a interzice activități sau pentru a solicita divulgarea finanțării din țări terțe care nu are legătură cu eforturile de reprezentare a intereselor.

„Transparența nu este o chestiune ideologică, ci o condiție de bază pentru încrederea democratică. În temeiul acestei directive, orice persoană care dorește să influențeze deciziile în țările UE în numele unui guvern străin va trebui să se înregistreze și să fie vizibilă. Directiva stabilește norme clare și uniforme în întreaga Europă, fără a eticheta sau a împovăra organizațiile legitime”, a declarat raportoarea Adina Vălean (PPE).

Parlamentul European este acum pregătit să înceapă negocierile cu statele membre, odată ce Consiliul își adoptă propriul mandat.

Activitățile de reprezentare a intereselor, cunoscute sub denumirea de activități de lobby, sunt tratate în mod diferit de statele membre. În prezent, doar 16 state membre au luat măsuri în vederea reglementării activităților de reprezentare a intereselor generale. Acest lucru creează obstacole pe piață și o concurență inegală, și poate împinge reprezentarea intereselor către state mai puțin reglementate pentru a se sustrage unor norme mai stricte. Când proiectul de directivă a fost prezentat inițial de Comisie în 2023, un sondaj a arătat că 81% dintre europeni considerau că interferența străină în sistemele democratice este o problemă gravă care trebuie abordată.