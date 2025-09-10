Parlamentul European și-a adoptat poziția finală privind ajustările aduse Politicii de Coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale

Miercuri, Parlamentul European, reunit la Strasbourg, și-a adoptat poziția finală privind modificările aduse fondurilor de coeziune și sociale ale UE, ca răspuns la noile provocări și priorități ale UE, informează un comunicat oficial.

Pentru a mobiliza fonduri în vederea abordării noilor provocări în contextul instabilității geopolitice, reforma oferă statelor membre și regiunilor posibilitatea de a canaliza fonduri către noi obiective, precum apărarea, locuințele accesibile și durabile.

Pentru a injecta rapid lichidități în noile priorități, cheltuielile (și investițiile în tehnologii strategice în cadrul platformei „STEP” a UE) vor fi stimulate printr-o prefinanțare suplimentară unică de 20 % pentru sumele realocate în 2026 și prin rate de cofinanțare cu 10 puncte procentuale mai mari decât înainte (fără a depăși 100 %).

Sprijin suplimentar pentru regiunile de frontieră din est

Atunci când autoritățile realocă cel puțin 10% din resursele programului către aceste noi priorități, ele pot beneficia de o prefinanțare suplimentară de 1,5 % din sprijinul total al fondului de coeziune. Acest sprijin suplimentar crește la 9,5 % pentru regiunile UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, subliniind provocările unice în materie de securitate și importanța geopolitică a acestora.

Pentru a se asigura că politica de coeziune își menține accentul pe întreprinderile mici și mijlocii și pe regiunile defavorizate, investițiile în tehnologie, apărare și decarbonizare ale marilor întreprinderi pot fi sprijinite numai în zonele UE cu un produs intern brut pe cap de locuitor sub media UE, iar accentul investițiilor va rămâne pe întreprinderile mici și mijlocii. În același timp, așa-numitele „proiecte importante de interes european comun” pot beneficia de finanțare fără limitări regionale de venit. Regulamentul precizează, de asemenea, că fondurile înghețate în temeiul Regulamentului privind condiționalitatea statului de drept nu pot fi realocate către noi priorități.

Actualizarea la jumătatea perioadei a ciclului actual de finanțare a politicii de coeziune a UE, care implică Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, a fost adoptată cu 440 de voturi pentru, 168 împotrivă și 52 abțineri. Deputații europeni au susținut, de asemenea, revizuirea Fondului social european+ cu 453 de voturi pentru, 149 împotrivă și 59 abțineri.

„Politica de coeziune este pilonul fundamental al solidarității europene. O ajustăm pentru a răspunde evenimentelor actuale și pentru a asigura flexibilitatea, menținând în același timp valorile sale fundamentale. Parlamentul a acceptat apărarea ca nouă prioritate și se asigură că Europa acordă prioritate investițiilor în industria de apărare cu dublă utilizare sau în mobilitatea militară. De asemenea, am asigurat finanțarea pentru pregătirea civilă, am extins domeniul de aplicare al investițiilor în reziliența la schimbările climatice și am poziționat locuințele accesibile ca o prioritate, asigurându-ne că domeniul de aplicare al acestora acoperă și familiile cu venituri medii, și am limitat sprijinul acordat marilor companii. Vom continua să promovăm o dezvoltare echitabilă și echilibrată în toate regiunile UE”, a declarat raportorul și președintele Comisiei REGI, Dragoș Benea.

Raportorul Comisiei EMPL, Marit Maj, a adăugat: „Susținem o Europă care își apără securitatea externă și nu lasă pe nimeni în urmă. Am reușit să protejăm misiunea principală a FSE+, sprijinind persoanele și copiii cei mai vulnerabili și ajutând beneficiarii mai mici din societatea civilă. De asemenea, ne-am asigurat că fondurile alocate industriei de apărare vor fi utilizate pentru dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare și pentru a ne asigura că oamenii dețin competențele necesare pentru a avea un loc în societatea noastră.”