Parlamentul European și Consiliul pledează pentru direcționarea fondurilor europene către apărare prin modificarea programelor UE existente

Ca parte a planului ReArm Europe, Parlamentul European și Consiliul UE, au convenit în mod formal miercuri seară, noi măsuri care vizează consolidarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Europei prin direcționarea fondurilor UE către apărare și securitate, informează un comunicat oficial al Legislativului European.

Astfel, va crește finanțarea pentru investițiile legate de apărare prin modificarea programelor UE existente – Platforma pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP), Orizont Europa, Fondul european de apărare (EDF), programul Europa digitală (DEP) și Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) – pentru a canaliza fondurile UE către apărare.

În timpul negocierilor, deputații europeni au pledat pentru ca domeniul de aplicare al măsurilor să includă reziliența, cum ar fi protecția infrastructurilor critice, răspunsul la dezastre și integritatea alegerilor. Aceștia au insistat ca schema să îmbunătățească și reziliența împotriva amenințărilor cibernetice la adresa infrastructurilor digitale critice.

Deputații europeni au pledat, de asemenea, pentru ca legislația să permită un sprijin mai mare pentru industria de apărare a Ucrainei și au asigurat participarea țării la Fondul european de apărare.

Programul Orizont Europa va sprijini aplicațiile civile cu potențiale aplicații militare (cu dublă utilizare), promovând în același timp utilizarea aplicațiilor civile. Acest lucru se va face în cadrul unei derogări specifice prevăzute în cadrul financiar multianual (CFM) și nu aduce atingere rezultatului negocierilor viitoare privind următorul CFM.

„Tehnologiile de apărare” vor fi adăugate ca al patrulea sector strategic în cadrul Platformei pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP). Sprijinul ar trebui extins la IMM-urile nefinanțabile, inclusiv la start-up-uri și întreprinderile mici și mijlocii.

Legislația va permite, de asemenea, finanțarea de către UE a infrastructurii de transport cu dublă utilizare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), inclusiv coridoarele de mobilitate militară, în cazul cărora Comisia va putea stabili condiții referitoare la țara de origine a echipamentelor, bunurilor, aprovizionărilor sau serviciilor care urmează să fie utilizate.

„Prin acest acord, Parlamentul și Consiliul și-au îndeplinit sarcina. Acum este rândul statelor membre și al Comisiei să acționeze – instrumentele sunt pe masă, iar oportunitățile pot fi valorificate”, a declarat deputatul european Rihard Kols (ECR, Letonia).

„Acest mini-omnibus este mai mult decât o soluție legislativă – este un semnal clar că UE începe în sfârșit să trateze investițiile în domeniul apărării cu seriozitatea pe care o impun vremurile. Rezultatul reflectă în mare măsură ceea ce a susținut Parlamentul și creează un precedent. Ne așteptăm să continuăm pe această linie în viitor, cu propuneri mai îndrăznețe și mai ample data viitoare. Parlamentul a demonstrat că este pregătit. Vom profita de acest impuls”, a adăugat el.

Acordul informal va trebui să fie aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu pentru a deveni lege. Comisia pentru industrie, cercetare și energie va vota textul pe 20 noiembrie, înainte ca acesta să fie prezentat întregii Camere înainte de sfârșitul anului.

Propunerea Comisiei Europene, prezentată la 22 aprilie 2025, vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în cadrul bugetului UE, ca parte a planului „ReArm Europe”. Ca răspuns la amenințările geopolitice în creștere, textul urmărește să consolideze baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB) cu fonduri provenite din bugetele existente. Acesta urmează Cărții albe comune privind pregătirea europeană în domeniul apărării pentru 2030, care vizează consolidarea autonomiei strategice și a competitivității UE în domeniul apărării.