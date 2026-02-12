Parlamentul European solicită Comisiei Europene să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până cel târziu în 2035 

Parlamentul European susține că în viitoarea sa strategie de combatere a sărăciei, Comisia Europeană trebuie să recunoască sărăcia ca o încălcare a demnității umane și doresc ca Executivul să acționeze urgent pentru eradicarea sărăciei până în 2035 cel târziu.

Într-un raport din proprie inițiativă, adoptat cu 385 de voturi pentru, 141 împotrivă și 53 abțineri, deputații solicită, de asemenea, resurse bugetare adecvate pentru măsurile de combatere a sărăciei în bugetul pe termen lung al UE și o coordonare corespunzătoare între UE și statele sale membre.

Sărăcia în rândul copiilor

Având în vedere că numărul copiilor expuși riscului de sărăcie este în creștere, Parlamentul solicită un sprijin mai bun pentru țările UE în vederea punerii în aplicare a Garanției europene pentru copii, pentru a asigura accesul la asistență medicală gratuită, educație, îngrijire și alimentație sănătoasă pentru toți copiii aflați în nevoie.

În acest scop, deputații solicită un buget dedicat de cel puțin 20 de miliarde de euro pentru Garanția europeană pentru copii. Statele membre ar trebui să aloce cel puțin 5 % din fondurile Fondului social european+ pentru proiecte specifice de combatere a sărăciei în rândul copiilor și cel puțin 10 % pentru țările cu niveluri de sărăcie în rândul copiilor și de excluziune socială mai ridicate decât media UE.

Combaterea sărăciei prin ocuparea forței de muncă

Ocuparea deplină a forței de muncă și protecția socială ar trebui să fie obiective standard ale politicilor economice și sociale, afirmă deputații europeni, iar Comisia și țările UE ar trebui să promoveze politici de protecție a drepturilor muncii și a salariilor echitabile, inclusiv remunerarea egală pentru muncă egală. Pentru a pune capăt sărăciei.

Pentru a pune capăt sărăciei în rândul persoanelor care au un loc de muncă, aceștia solicită un acces mai bun la serviciile de îngrijire a copiilor și la orientare profesională personalizată.

Acces universal la serviciile publice

Comisia și statele membre ar trebui să crească investițiile publice în politici care asigură accesul universal la locuințe, hrană, apă, salubritate, energie și transport, potrivit deputaților europeni. Acest lucru ar putea contribui la ruperea ciclului intergenerațional al sărăciei și la stimularea incluziunii sociale și a incluziunii pe piața muncii.

Parlamentul dorește un plan de acțiune pentru eradicarea fenomenului persoanelor fără adăpost în întreaga UE până în 2030, cu măsuri specifice destinate copiilor și familiilor, lucrătorilor care și-au pierdut locul de muncă și femeilor.

În cele din urmă, raportul solicită măsuri pentru a spori participarea politică a persoanelor afectate de sărăcie, astfel încât acestea să fie implicate în procesul decizional, precum și în punerea în aplicare și evaluarea politicilor care le afectează.

„Strategia de combatere a sărăciei trebuie să fie ambițioasă. Ea trebuie să abordeze cauzele structurale ale sărăciei, să promoveze o distribuție mai echitabilă a bogăției, să îmbunătățească condițiile de muncă, să asigure investiții solide în serviciile publice și să garanteze accesul la locuințe decente pentru toți. Participarea activă a persoanelor afectate de sărăcie la elaborarea politicilor, precum și un buget adecvat, sunt esențiale pentru a atinge acest obiectiv.”, a declarat raportorul Joao Oliveira.