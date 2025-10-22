Connect with us

INTERNAȚIONAL

Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului

Published

1 hour ago

on

© European Union, 2023 - Source: EP

Eurodeputații cer menținerea angajamentului Uniunii Europene față de Belarus, denunțând abuzurile asupra drepturilor omului și subliniind amenințarea reprezentată de influența Rusiei, se arată în comunicatul oficial

Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul European condamnă ferm represiunea din Belarus și își exprimă solidaritatea cu opozanții regimului Lukașenko. Eurodeputații solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici, acordarea de despăgubiri și restabilirea drepturilor acestora. De asemenea, ei condamnă abuzul autorităților în folosirea sistemului judiciar și a forțelor de ordine pentru încălcarea drepturilor omului.

Parlamentul European nu îl recunoaște pe Aleksandr Lukașenko,Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, drept lider legitim al țării, iar eurodeputații își reafirmă sprijinul pentru forțele democratice belaruse conduse de Svetlana Tihanovskaia. Există dovezi ample și numeroase mărturii care indică faptul că aceasta a fost adevărata câștigătoare a alegerilor prezidențiale din 2020, în timp ce regimul Lukașenko s-a menținut în mod ilegal la putere, afirmă eurodeputații.

Aceștia solicită Uniunii Europene să asigure sprijin politic, financiar și de securitate pentru opoziție și să colaboreze cu alte state în vederea aderării la politica de nerecunoaștere. Eurodeputații cer ca UE și organizațiile internaționale să oficializeze reprezentarea forțelor democratice belaruse în foruri internaționale, precum adunările parlamentare ale Consiliului Europei, OSCE și NATO.

Eurodeputații solicită organizarea unor alegeri noi, libere și corecte, sub supraveghere internațională, subliniind că niciun scrutin desfășurat în condiții de represiune nu poate respecta standardele democratice.

Aceștia avertizează asupra încercării lui Aleksandr Lukașenko de a folosi prizonierii politici ca mijloc de presiune în negocierile cu Occidentul, remarcând totodată că, de fiecare dată când unii prizonieri au fost eliberați, alții au fost ulterior arestați.

Sprijin pentru societatea civilă din Belarus și investigarea abuzurilor asupra drepturilor omului

Eurodeputații susțin sprijinirea societății civile belaruse, a presei independente, a studenților și a profesioniștilor aflați în exil prin acordarea de vize, burse, granturi și măsuri de protecție. Ei condamnă atacurile împotriva presei independente, restricționarea accesului la internet și arestarea jurnaliștilor. Uniunea Europeană ar trebui să ofere presei independente un sprijin sistemic și multianual, inclusiv prin finanțare, adaugă aceștia.

Rezoluția solicită adoptarea de măsuri urgente pentru combaterea represiunii transnaționale exercitate de regimul belarus, inclusiv utilizarea abuzivă a Interpolului, precum și protecția belarușilor aflați în exil. Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să continue investigarea abuzurilor asupra drepturilor omului și a crimelor împotriva umanității comise în Belarus și să susțină măsuri pentru tragerea la răspundere a făptașilor, inclusiv prin intermediul instanțelor internaționale.

Implicarea în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Eurodeputații condamnă cu fermitate implicarea regimului Lukașenko în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și își exprimă îngrijorarea față de extinderea prezenței militare ruse în Belarus, avertizând că desfășurarea de sisteme cu capacitate nucleară subminează securitatea europeană. Ei solicită Uniunii Europene să consolideze sancțiunile care vizează persoanele responsabile de represiune, de complicitate la război și de eludarea sancțiunilor existente.

Parlamentul European cere efectuarea unor anchete amănunțite și desființarea rețelelor de spionaj belaruse și ruse din interiorul Uniunii Europene și al țărilor candidate, subliniind necesitatea impunerii de restricții asupra diplomaților ruși și belaruși din spațiul Schengen.

Rezoluția a fost adoptată cu 458 de voturi pentru, 18 împotrivă și 84 de abțineri.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro.

NATO

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia

Published

2 hours ago

on

October 22, 2025

By

© NATO

Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței, a declarat marți generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters, preluat de Agerpres

Pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian eston timp de 12 minute. NATO a ridicat imediat avioane de vânătoare, care le-au escortat în afara teritoriului eston, iar Washington-ul a reafirmat angajamentul de a „apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.

Cu nouă zile mai devreme, peste 20 de drone rusești pătrunseseră în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind doborâte de avioanele Alianței – o premieră de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Într-un interviu acordat marți Reuters, generalul Grynkewich a declarat că răspunsurile ferme ale NATO au transmis un mesaj clar Moscovei.

„Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai atenți, că recunosc că s-au apropiat de o limită sau au depășit-o în câteva cazuri, în special dacă luăm în considerare incidentul cu drone din Polonia”, a spus el. „Vom avea un efect de descurajare, dar ei vor continua să încerce mutări și să adopte abordări hibride pentru a provoca Alianța”, a adăugat Grynkewich.

Ministerul rus al Apărării a negat orice încălcare a spațiului aerian eston, susținând că aparatele sale au survolat doar ape neutre, în timp ce, în cazul incidentului din Polonia, Moscova a afirmat că dronele vizau ținte militare din Ucraina.

Grynkewich a menționat că, după escortarea avioanelor în afara spațiului eston, acestea „s-au îndepărtat foarte mult și au ocolit larg Estonia”.

„Deci, pentru mine, asta arată că au înțeles că vom răspunde, că suntem capabili să răspundem și că nu au vrut ca situația să se repete”, a explicat el.

În contextul intensificării atacurilor ruse cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, Grynkewich a precizat că Statele Unite vor continua livrarea de sisteme Patriot „într-un ritm care răspunde la nevoile Ucrainei”.

Țările europene consideră că Rusia a fost probabil implicată în valul recent de incursiuni cu drone care a provocat perturbări pe aeroporturi din Danemarca și Norvegia, precum și deasupra câmpurilor petroliere daneze din Marea Nordului.

În total, de la primele incidente de la începutul lui septembrie, au fost înregistrate peste 38 de incursiuni similare în Scandinavia, Belgia și statele baltice, potrivit Centrului de Analize Politice Europene din Washington.

Moscova a negat în repetate rânduri implicarea în aceste activități.

Șeful apărării olandeze, Onno Eichelsheim, a declarat că NATO va răspunde oricăror incursiuni ruse, indiferent dacă acestea sunt intenționate sau accidentale, și că lucrează îndeaproape cu Ucraina pentru dezvoltarea capacităților anti-dronă.

„Lucrul bun este că ei (ucrainenii) produc ei înșiși o mulțime de capabilități anti-dronă. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să le dăm banii necesari pentru a produce și mai multe”, a spus Eichelsheim după întâlniri cu Grynkewich. „Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l facem în perioada următoare pentru a le oferi mai multe capabilități anti-dronă”, a conchis generalul olandez.

INTERNAȚIONAL

Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”

Published

2 hours ago

on

October 22, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun”, relatează The Guardian.

Totuși, Zelenski, aflat într-o vizită în țările nordice, a spus că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin ar susține o astfel de propunere.

„Trump a propus să rămânem unde suntem și să începem discuțiile. Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține — și i-am spus asta președintelui american”, a declarat liderul de la Kiev.

Declarațiile vin în contextul în care Casa Albă a declarat marți că întâlnirea planificată la Budapesta, anunțată de Trump săptămâna trecută după convorbirea telefonică de două ore cu Putin, nu mai este în plan după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

În contrast cu informațiile de la Washington, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire Trump–Putin la Budapesta „sunt încă în desfășurare”.

Trump a spus că va accepta o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin doar dacă se poate aștepta „un summit productiv”, însă a evitat să confirme relatările din presa americană potrivit cărora întâlnirea planificată de la Budapesta ar fi fost suspendată sau amânată.

Volodimir Zelenski a sosit miercuri în Norvegia și se va deplasa în aceeași zi în Suedia, urmând ca săptămâna aceasta el să ajungă de asemenea la Bruxelles și Londra, a anunțat pentru AFP un important responsabil ucrainean, potrivit Agerpres.

Zelenski a sosit miercuri dimineața la Oslo pentru o întrevedere cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, a anunțat la rândul său guvernul norvegian. Cei doi s-au întâlnit în partea militară a aeroportului internațional din Oslo, Gardemoen, potrivit imaginilor difuzate de canalul public norvegian NRK.

În Suedia, Zelenski se va întâlni cu premierul Ulf Kristersson în orașul Linkoping, sediul grupului de apărare Saab care produce avioane de vânătoare Gripen, sisteme de arme și submarine.

Joi, Zelenski va participa la un summit al liderilor Uniunii Europene la Bruxelles, în timpul căruia cele 27 de state membre speră să ajungă la un acord asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei, invadată de Rusia la începutul lui 2022.

INTERNAȚIONAL

Viktor Orban transmite că pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin sunt încă în desfășurare: „Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”

Published

3 hours ago

on

October 22, 2025

By

© Viktor Orban / X

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că pregătirile pentru întâlnirea planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin continuă, în ciuda amânării summitului, informează Deutsche Welle și Reuters.

„(Ministrul ungar de externe Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.

Întâlnirea a fost suspendată după ce Moscova a respins un armistițiu imediat în Ucraina, complicând negocierile.

Trump a anunțat săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Casa Albă a dezvăluit marți că întâlnirea planificată la Budapesta a fost amânată. Secretarul de stat american Marco Rubio trebuia să se întâlnească vineri cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, după o discuția telefonică de marți, dar aceasta nu va mai avea loc, fapt ce aruncă  în incertitudine o întrevedere iminentă între președinții american și rus.

Într-o conferință de presă susținută marți la Moscova, Lavrov a declarat că l-a informat pe Rubio că poziția Rusiei – potrivit căreia acordul de pace trebuie să precede încetarea focului în războiul cu Ucraina – nu s-a schimbat. El s-a arătat surprins de informațiile difuzate de CNN cu privire la dezacordul apărut în timpul convorbirii telefonice cu privire la cererile „maximaliste” ale Rusiei.

Rusia a cerut îndelung eliminarea „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina, susținând că alinierea crescândă a acesteia cu Europa și dorința de a adera la NATO reprezintă o amenințare existențială. Putin a pus la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina, a solicitat încetarea așa-numitei persecuții a vorbitorilor de limbă rusă și a cerut ca Ucraina să nu adere la NATO. El își presară frecvent discursurile despre Ucraina cu afirmații nefondate că țara este plină de „nazisti”.

Citiți și: Întâlnirea Trump-Putin la Budapesta a picat: “Nu există planuri” pentru un nou summit “în viitorul apropiat”, anunță Casa Albă

Tot marți, Trump a declarat că nu dorește să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom informa în următoarele două zile”.

Orban, care este devansat în sondaje de rivalul său, Peter Magyar, cu șase luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, este un vechi aliat al lui Trump.

El a menținut, de asemenea, relații cordiale cu Moscova, ceea ce i-a sporit statutul de „oaie neagră” pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict cu privire la ceea ce UE consideră a fi un regres democratic la Budapesta.

