Parlamentul European solicită o protecție mai puternică a frontierelor externe ale UE și condamnă instrumentalizarea migrației neregulamentare

Deputații europeni își exprimă profunda tristețe pentru cele 141 de persoane care au murit pe mare în timpul evenimentelor din 30 și 31 iulie 2026. Parlamentul European deplânge pierderea unor vieți omenești care ar fi putut fi prevenită și condamnă instrumentalizarea migrației neregulamentare ca instrument de război hibrid împotriva integrității teritoriale a unui stat membru al UE, potrivit comunicatului oficial.

Consolidarea protecției frontierelor externe ale UE în Ceuta reprezintă o prioritate absolută, afirmă eurodeputații.

Într-o rezoluție adoptată cu 339 de voturi pentru, 225 împotrivă și 16 abțineri, Parlamentul își exprimă întregul sprijin și solidaritatea față de locuitorii din Ceuta și Melilla. Cele două orașe spaniole și, totodată, europene au o „suveranitate și integritate teritorială care nu pot fi puse sub semnul întrebării”. Eurodeputații laudă responsabilitatea și reziliența remarcabile demonstrate de locuitorii din Ceuta și de autoritățile locale în timpul acestei crize fără precedent.

Deputații europeni salută eforturile depuse de Poliția Națională, Garda Civilă, forțele armate spaniole, Crucea Roșie spaniolă, Caritas, organizațiile neguvernamentale și organizațiile societății civile implicate în gestionarea crizei și condamnă actele de violență înregistrate în Ceuta începând cu sfârșitul lunii iulie.

Aceștia au solicitat consolidarea efectivelor de poliție și a forțelor de securitate din oraș, subliniind că ordinea și siguranța publică au continuat să fie în pericol de atunci. Guvernul spaniol ar trebui să utilizeze pe deplin și în mod eficient finanțarea de urgență acordată de Comisia Europeană, precum și sprijinul operațional oferit de agențiile UE. De asemenea, acesta ar trebui să coopereze pe deplin și să sprijine ancheta judiciară aflată în desfășurare la nivel național privind evenimentele din luna iulie.

Potrivit Parlamentului, politica de regularizare pe scară largă promovată de guvernul spaniol acționează ca un factor de atracție și transmite un semnal greșit potențialilor migranți și rețelelor de trafic de persoane.

Eurodeputații solicită Comisiei Europene să evalueze posibilul impact transfrontalier al unor astfel de scheme naționale asupra deplasărilor secundare și asupra funcționării spațiului Schengen.

Protejarea frontierelor externe ale UE este o responsabilitate împărtășită de statele membre, iar orice lipsă de acțiune fermă afectează integritatea spațiului Schengen în ansamblu, avertizează Parlamentul European. Toate statele membre trebuie să își asume pe deplin responsabilitățile în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de migranți.

Comisia și toate statele membre ar trebui să își intensifice eforturile și să crească finanțarea, inclusiv pentru infrastructura destinată protecției frontierelor externe, să consolideze capacitățile Frontex și să se asigure că toate instrumentele disponibile pot fi mobilizate rapid în situații de criză, se arată în textul rezoluției.

Eurodeputații mai notează că Pactul privind migrația și azilul se aplică începând din 12 iunie 2026, subliniind responsabilitatea Spaniei de a utiliza pe deplin acest cadru juridic și operațional. Aceștia solicită returnarea rapidă a tuturor persoanelor care nu au dreptul să rămână în UE, inclusiv a minorilor neînsoțiți, cu respectarea deplină a legislației UE și a dreptului internațional.