Parlamentul European solicită un buget mai consistent pentru Politica Agricolă Comună după 2027 și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor

Deputații europeni pledează pentru un buget agricol autonom mai mare după 2027, cu mai puțină birocrație pentru fermieri și stimulente pentru atingerea obiectivelor de mediu și sociale, informează un comunicat oficial al Legislativului European.

Parlamentul consideră că politica agricolă comună (PAC) a UE nu trebuie integrată în alte domenii de finanțare și nici să devină parte a unui pachet financiar mai amplu utilizat de statele membre în alte scopuri decât agricultura.

Ajutoarele directe pentru venituri ar trebui acordate tuturor agricultorilor activi și profesioniști, pe baza unui model bazat pe suprafață. Dezvoltarea rurală trebuie sprijinită independent de politicile de coeziune, adaugă deputații.

Simplificarea PAC

Reducerea sarcinii administrative pentru agricultori trebuie să fie unul dintre principiile directoare ale PAC. Deputații doresc un sistem bazat pe stimulente pentru a încuraja agricultorii să atingă obiectivele de mediu și sociale. Schemele ecologice ar trebui să rămână voluntare și să fie însoțite de o remunerație. Deputații doresc ca practicile agricole existente să fie luate în considerare atunci când agricultorii sunt obligați să respecte cerințele de menținere a terenurilor în bune condiții agricole și de mediu (GAEC).

Digitalizarea agriculturii

Toți agricultorii trebuie să aibă acces la soluții inovatoare și digitale care să sprijine agricultura durabilă, să le sporească veniturile și să le reducă sarcina administrativă. Pentru a reduce la minimum procedurile stresante de inspecție a exploatațiilor agricole, deputații consideră că monitorizarea utilizării fondurilor PAC ar trebui să se bazeze pe imagini satelitare și autocertificare, într-un sistem centralizat de raportare electronică.

Gestionarea apei și economia circulară în agricultură

Pentru a asigura o producție alimentară suficientă și de bună calitate, Parlamentul dorește investiții în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de retenție, distribuție și stocare a apei, precum și în purificarea și tratarea apelor uzate. Agricultorilor ar trebui să li se ofere, de asemenea, stimulente pentru recuperarea biomasei, a deșeurilor agricole și a coproduselor.

Este esențială pentru viitorul agriculturii UE, dar aproape 58 % dintre agricultorii din UE au peste 55 de ani și doar 6 % au sub 35 de ani. Deputații europeni doresc să crească finanțarea din PAC și să majoreze numărul de stimulente fiscale și de împrumuturi, astfel încât să elimine barierele care împiedică accesul la profesia de agricultor.

Raportul a fost adoptat cu 393 de voturi pentru, 145 împotrivă și 123 abțineri.