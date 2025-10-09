Parlamentul European solicită un răspuns unitar al UE în fața incursiunilor Rusiei, precum încălcarea spațiului aerian al României și al altor state membre

Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații condamnă cu fermitate „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România. Aceștia denunță, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia. Aceste acțiuni fac parte, spun deputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membr, se arată într-un comunicat oficial al Legislativului European. Reamintim că rezoluția a fost inițiată de eurodeputatul român și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

„Rusia poartă responsabilitatea deplină și neechivocă pentru acțiunile care au avut loc în spațiul aerian al Poloniei, Estoniei și României”, mai semnalează deputații europeni.

Încurajând orice inițiativă care permite UE și statelor sale membre să ia „măsuri coordonate, unite și proporționale împotriva tuturor încălcărilor spațiului lor aerian, inclusiv doborârea amenințărilor aeriene”, eurodeputații salută conceptul unui zid antidrone al UE și inițiativa de supraveghere a flancului estic, subliniind în același timp necesitatea de a asigura o acoperire completă a tuturor statelor membre care se confruntă cu provocări directe de securitate de-a lungul flancului său sudic.

Aceștia consideră că seria de activități hibride și de sabotaj pe care Rusia le-a întreprins împotriva UE constituie terorism sponsorizat de stat, chiar dacă acestea nu ajung la nivelul atacurilor armate.

UE trebuie să dea dovadă de determinare, spun eurodeputații

UE trebuie să dea dovadă de hotărâre și să avertizeze că orice țară terță care încearcă să încalce suveranitatea statelor membre se va confrunta imediat cu represalii. Deputații solicită, de asemenea, Consiliului și Comisiei să sporească eficacitatea și impactul sancțiunilor asupra Rusiei, pentru a submina definitiv capacitatea țării de a-și continua războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Măsurile punitive ar trebui extinse la toate statele care permit acțiunile Rusiei, cum ar fi Belarus, Iran și Coreea de Nord, eurodeputații pledând și pentru sancțiuni împotriva entităților chineze care furnizează produse cu dublă utilizare și produse militare, esențiale pentru fabricarea de drone și rachete.

Un pilon european puternic în cadrul NATO

Solicitând o mai bună coordonare, unitate și solidaritate între statele membre, instituțiile UE și structurile NATO, deputații insistă asupra necesității urgente de a avansa către o veritabilă uniune europeană a apărării, pornind de la cadrele actuale, cum ar fi cel prevăzut în Cartea albă comună privind pregătirea pentru apărare a Europei 2030, și mergând și mai departe. Aceste progrese ar trebui să fie însoțite de o finanțare adecvată în actualul și următorul cadru financiar multianual, afirmă aceștia, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse între spațiul aerian civil și cel militar, și o mai bună dotare a forțelor de poliție și a autorităților civile cu mijloace de detectare și apărare împotriva dronelor. Parlamentul solicită, de asemenea, UE și statelor sale membre să doteze autoritățile cu mijloace de combatere a dronelor în amplasamentele de infrastructură critică, cum ar fi aeroporturile și centralele electrice.

Învățând de la Ucraina

Rezoluția solicită o intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește tehnologia dronelor și contramăsurile, inclusiv prin consolidarea cooperării industriale. De asemenea, textul îndeamnă colegiuitorii să finalizeze rapid legislația privind Programul industrial european de apărare (EDIP). Acest program ar trebui utilizat, împreună cu instrumentul Acțiune de securitate pentru Europa (SAFE), cu scopul de a aloca resurse financiare pentru a învăța de la Ucraina și a o sprijini în războiul împotriva vehiculelor aeriene fără pilot (UAV).

Rezoluția a fost adoptată cu 469 de voturi pentru, 97 împotrivă și 38 abțineri.