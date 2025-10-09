PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European solicită un răspuns unitar al UE în fața incursiunilor Rusiei, precum încălcarea spațiului aerian al României și al altor state membre
Într-o rezoluție adoptată joi, eurodeputații condamnă cu fermitate „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România. Aceștia denunță, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia. Aceste acțiuni fac parte, spun deputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membr, se arată într-un comunicat oficial al Legislativului European. Reamintim că rezoluția a fost inițiată de eurodeputatul român și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
„Rusia poartă responsabilitatea deplină și neechivocă pentru acțiunile care au avut loc în spațiul aerian al Poloniei, Estoniei și României”, mai semnalează deputații europeni.
Încurajând orice inițiativă care permite UE și statelor sale membre să ia „măsuri coordonate, unite și proporționale împotriva tuturor încălcărilor spațiului lor aerian, inclusiv doborârea amenințărilor aeriene”, eurodeputații salută conceptul unui zid antidrone al UE și inițiativa de supraveghere a flancului estic, subliniind în același timp necesitatea de a asigura o acoperire completă a tuturor statelor membre care se confruntă cu provocări directe de securitate de-a lungul flancului său sudic.
Aceștia consideră că seria de activități hibride și de sabotaj pe care Rusia le-a întreprins împotriva UE constituie terorism sponsorizat de stat, chiar dacă acestea nu ajung la nivelul atacurilor armate.
UE trebuie să dea dovadă de determinare, spun eurodeputații
UE trebuie să dea dovadă de hotărâre și să avertizeze că orice țară terță care încearcă să încalce suveranitatea statelor membre se va confrunta imediat cu represalii. Deputații solicită, de asemenea, Consiliului și Comisiei să sporească eficacitatea și impactul sancțiunilor asupra Rusiei, pentru a submina definitiv capacitatea țării de a-și continua războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Măsurile punitive ar trebui extinse la toate statele care permit acțiunile Rusiei, cum ar fi Belarus, Iran și Coreea de Nord, eurodeputații pledând și pentru sancțiuni împotriva entităților chineze care furnizează produse cu dublă utilizare și produse militare, esențiale pentru fabricarea de drone și rachete.
Un pilon european puternic în cadrul NATO
Solicitând o mai bună coordonare, unitate și solidaritate între statele membre, instituțiile UE și structurile NATO, deputații insistă asupra necesității urgente de a avansa către o veritabilă uniune europeană a apărării, pornind de la cadrele actuale, cum ar fi cel prevăzut în Cartea albă comună privind pregătirea pentru apărare a Europei 2030, și mergând și mai departe. Aceste progrese ar trebui să fie însoțite de o finanțare adecvată în actualul și următorul cadru financiar multianual, afirmă aceștia, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse între spațiul aerian civil și cel militar, și o mai bună dotare a forțelor de poliție și a autorităților civile cu mijloace de detectare și apărare împotriva dronelor. Parlamentul solicită, de asemenea, UE și statelor sale membre să doteze autoritățile cu mijloace de combatere a dronelor în amplasamentele de infrastructură critică, cum ar fi aeroporturile și centralele electrice.
Învățând de la Ucraina
Rezoluția solicită o intensificare substanțială a cooperării în domeniul apărării cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește tehnologia dronelor și contramăsurile, inclusiv prin consolidarea cooperării industriale. De asemenea, textul îndeamnă colegiuitorii să finalizeze rapid legislația privind Programul industrial european de apărare (EDIP). Acest program ar trebui utilizat, împreună cu instrumentul Acțiune de securitate pentru Europa (SAFE), cu scopul de a aloca resurse financiare pentru a învăța de la Ucraina și a o sprijini în războiul împotriva vehiculelor aeriene fără pilot (UAV).
Rezoluția a fost adoptată cu 469 de voturi pentru, 97 împotrivă și 38 abțineri.
Eurodeputatul Gabriela Firea: „Spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”
Eurodeputatul Gabriela Firea respinge categoric ideea potrivit căreia „copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă”, punctând că „protecția Copilului trebuie să fie întotdeauna deasupra oricărei agende politice sau ideologice”.
„Copiii mei, ai tuturor românilor și ai celorlalți cetățeni europeni NU sunt subiecți de experiment ideologic! Sunt mamă și spun un NU categoric ideii aruncate în spațiul public, dinspre Comisia Europeană, potrivit căreia copiii ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă. Consider că această inițiativă este un atac la adresa dreptului părintesc și o ignoranță periculoasă a etapei de dezvoltare a copiilor. Înțeleg dreptul unui adult de a decide asupra propriei vieți, dar pentru copii suntem noi, părinții, responsabili și trebuie să acționăm ca atare”, a reliefat eurodeputatul într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Aceasta a prezentat o serie de motive pentru care respinge această idee.
„Un copil nu are capacitatea psihologică și emoțională de a lua o decizie atât de complexă și, posibil, ireversibilă. Rolul părintesc este să îl protejăm, nu să îl expunem unor alegeri care îi depășesc maturitatea”, argumentează Gabriela Firea.
Eurodeputatul califică drept „absurd să ceri unui copil să ia o decizie despre identitatea de gen înainte de a se maturiza fiziologic și psihologic”.
„Aceasta nu este egalitate, ci inoculare ideologică la vârste vulnerabile. Nici o strategie europeană nu poate și nu trebuie să submineze autoritatea mea de părinte de a-mi ghida copilul în cele mai sensibile aspecte ale vieții”, mai spune Gabriela Firea.
Ea a anunțat că va cere „ferm colegilor mei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să se opună ratificării în totalitate a oricărui articol care permite autodeterminarea de gen pentru minori”, anunțând că aceasta este și poziția Partidului Social Democrat.
„Respectăm minoritățile și diversitatea de gen, dar nu putem valida absurdul”, conchide europarlamentarul.
În fața agresiunilor hibride ale Rusiei, „nu ne permitem să răspundem fragmentat și reactiv”, semnalează Gheorghe Falcă: Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm
Europa are nevoie de un răspuns unitar și ferm în fața agresiunilor hibride ale Rusiei, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Parlamentul European a dezbătut și a adoptat o rezoluție cu privire la consolidarea răspunsului european în fața acțiunilor nesăbuite ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări membre, printre care și România.
„Discuțiile din plen au evidențiat gravitatea acestor acțiuni, care nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate, ci ca parte a unui model periculos de agresiune hibridă la adresa Uniunii. Nu ne mai permitem luxul de a răspunde fragmentat și reactiv. Este momentul unui răspuns unitar, coordonat și ferm. Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice, comunicaționale sau spațiului aerian al unor state membre reprezintă o amenințare directă la adresa securității europene, dar și a stabilității regionale”, a arătat Falcă.
Acesta a subliniat că „este esențial ca Europa să întărească cooperarea în materie de apărare, să accelereze integrarea infrastructurii critice prin rețelele TEN-T și să asigure investiții strategice în securitatea cibernetică și protecția frontierelor”.
El s-a referit și la faptul că România, aflată la „granița estică a Uniunii Europene, resimte în mod direct tensiunile provocate de aceste acțiuni ostile”.
„Este datoria noastră să transmitem un semnal de solidaritate, dar și de determinare: securitatea unei singure țări este securitatea întregii Uniuni”, a continuat eurodeputatul.
În încheiere, Gheorghe Falcă a reiterat sprijinul pentru „consolidarea bugetului pentru mobilitatea militară, dezvoltarea rapidă a capabilităților de apărare și o coordonare eficientă între statele membre și NATO pentru prevenirea și combaterea atacurilor hibride și convenționale”.
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
Parlamentul European a respins joi, prin vot, două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, majoritatea pro-europeană salvând mandatul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a întregului Colegiu al comisarilor europeni.
Potrivit unui comunicat, prima moțiune, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 179 voturi pentru, 378 împotrivă și 37 abțineri. A doua moțiune, depusă de Grupul Stângii, a fost respinsă cu 133 voturi pentru, 383 împotrivă și 78 abțineri.
Cele două voturi arate că grupările centrifuge nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind şi un test pentru această majoritate.
Confruntată cele două voturi de neîncredere, von der Leyen ceruse luni într-un discurs în plenul de la Strasbourg unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin.
Preşedintele rus Vladimir “Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos“, a susţinut ea.
După ce plenul eurodeputaților a respins moțiunile de cenzură, șefa Comisiei Europene a transmis că apreciază “profund sprijinul puternic primit.
“Comisia va continua să colaboreze strâns cu Parlamentul European pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa. Și împreună vom obține rezultate pentru toți cetățenii europeni. Uniți pentru cetățenii noștri, valorile noastre și viitorul nostru”, a scris von der Leyen, pe X.
I deeply appreciate the strong support received today.
The Commission will keep working closely with the European Parliament to tackle Europe’s challenges. And together deliver results for all European citizens.
United for our people, our values and our future.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025
O majoritate a Parlamentului European a respins pe 10 iulie, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a cărei eventuală a aprobare ar fi condus la demisia întregului colegiu de comisari, demersul lansat de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta eșuând, dar lăsând în urmă imaginea unui lider vulnerabilizat.
Astfel, cu 175 voturi pentru, 360 împotrivă și 18 abțineri, Parlamentul European a respins moțiunea. În context, Ursula von der Leyen a adoptat un ton sfidător, apărându-și mandatul de președintă a Comisiei Europene și promițând că „nu va permite niciodată extremiștilor să rescrie istoria”.
