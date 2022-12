Parlamentul European sprijină accelerarea procedurilor de eliberare a autorizațiilor pentru instalațiile de producere a energiei regenerabile

În cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri în plenul Parlamentului European, președinta Roberta Metsola a decernat Premiul Saharov 2022 pentru libertatea de gândire curajosului popor ucrainean, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat plenului de la Strasbourg, printr-un mesaj video.

“În 2022, oamenii curajoși din Ucraina s-au ridicat pentru a fi numărați. Ducând un război de independență, un război al valorilor. Bărbați curajoși și femei curajoase care nu renunță niciodată. De aceea, vă onorăm cu premiul Saharov. De aceea, sprijinul nostru rămâne neclintit”, a scris Metsola, pe Twitter.

In 2022, the brave people of Ukraine have stood up to be counted.

Fighting a war of independence, a war of values.

Courageous men & women who never give up.

That is why we honour you with the #SakharovPrize.

That is why our support remains unwavering. https://t.co/Yap4ua3pv2

— Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2022