Parlamentul European sprijină crearea unui centru pentru materiile prime critice și cere un fond dedicat de 2 mld. de euro în viitorul buget al UE

Parlamentul European a susținut marți crearea unui centru european pentru materiile prime critice, organizat ca agenție de sine stătătoare a UE și dotat cu un fond de 2 miliarde de euro în cadrul bugetului multianual pentru perioada 2028–2034. Propunerea face parte din poziția eurodeputaților privind modificarea Regulamentului privind materiile prime critice, menită să reducă dependențele de aprovizionare ale industriei europene.

Raportul a fost adoptat cu 470 de voturi pentru, 83 împotrivă și 108 abțineri. Parlamentul este astfel pregătit să înceapă negocierile cu statele membre asupra formei finale a legislației.

Potrivit poziției adoptate, centrul ar urma să reunească analiza piețelor, planificarea măsurilor de reziliență, constituirea de stocuri, achizițiile comune, cooperarea cu actorii din sector și instrumentele financiare. Eurodeputații solicită finanțare dedicată, reguli clare de guvernanță și legitimitate democratică pentru noua structură.

Fondul de 2 miliarde de euro solicitat în viitorul buget al UE ar face parte din resursele necesare îndeplinirii mandatului centrului. Alocarea reprezintă poziția Parlamentului, urmând să fie negociată.

„Materiile prime critice au devenit moneda puterii geopolitice. Cei care le controlează ne controlează viitorul industrial, tranziția energetică și securitatea. Europa nu își poate permite să rămână pe margine în timp ce alții își consolidează controlul asupra materiilor prime critice”, a declarat raportorul Mohammed Chahim, eurodeputat din grupul S&D, ales în Țările de Jos.

„Avem nevoie de un centru european pentru materiile prime critice care să dispună de resursele financiare și de mandatul necesare pentru a acționa rapid, pentru a anticipa perturbările în aprovizionare și pentru a ne asigura că nevoile noastre nu pot fi transformate în instrumente de presiune geopolitică. Suntem pregătiți să colaborăm cu țări de încredere, cu viziuni similare, care împărtășesc angajamentul nostru pentru lanțuri de aprovizionare sigure și respectă aceleași standarde înalte de mediu și sociale”, a adăugat acesta.

Modificările urmăresc direcționarea sprijinului către proiecte strategice de-a lungul întregului lanț valoric, de la extracție și prelucrare până la rafinare și reciclare. Obiectivul este accelerarea dezvoltării capacităților europene, inclusiv a soluțiilor de substituire a materiilor prime critice, pentru diversificarea surselor de aprovizionare.

Pentru păstrarea în UE a materialelor care pot fi reciclate, eurodeputații solicită o clauză care să permită Comisiei Europene să restricționeze, în anumite condiții, exporturile de resturi și deșeuri de magneți permanenți.

Tot Comisia, în locul statelor membre individuale, ar urma să identifice întreprinderile mari care utilizează materii prime critice în sectoare strategice precum bateriile, echipamentele pentru hidrogen, aeronavele, dronele, sateliții sau cipurile avansate. Aceste companii ar avea obligații de consolidare a rezilienței, inclusiv cartografierea lanțurilor de aprovizionare și adoptarea unor măsuri pentru reducerea vulnerabilităților.

Parlamentul dorește și deschiderea sesiunilor de depunere a candidaturilor pentru proiecte strategice de cel puțin două ori pe an, astfel încât companiile să beneficieze de termene clare și previzibile.

În plan financiar, eurodeputații cer mecanisme de stabilizare a prețurilor, precum contractele pentru diferență, care ar putea oferi dezvoltatorilor de proiecte de extracție, prelucrare și reciclare o mai mare predictibilitate a veniturilor. Ei susțin și extinderea mecanismului european de achiziții comune pentru a facilita constituirea coordonată de stocuri strategice de către statele membre și întreprinderi.

Poziția Parlamentului evidențiază, de asemenea, importanța materiilor prime critice pentru apărare și securitate și solicită mobilizarea Programului european pentru industria de apărare în vederea finanțării proiectelor strategice esențiale pentru capacitățile UE în aceste domenii.

Revizuirea pornește de la propunerile prezentate de Comisia Europeană în decembrie 2025, în cadrul planului de acțiune RESourceEU. Regulamentul privind materiile prime critice a stabilit cadrul european pentru asigurarea accesului industriei la resursele necesare tranziției energetice, digitalizării și sectoarelor apărării și aerospațial.