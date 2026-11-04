Parlamentul European susține înăsprirea controalelor asupra substanțelor folosite la fabricarea drogurilor ilegale, cu protejarea comerțului legitim

Eurodeputații au votat miercuri pentru înăsprirea controalelor asupra substanțelor chimice utilizate la fabricarea drogurilor ilegale, cu menținerea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților comerciale legitime, cercetare și inovare, potrivit comunicatului oficial.

Proiectul de regulament, aprobat de Comisiile pentru comerț internațional și pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, cu 85 de voturi pentru, 4 împotrivă și 6 abțineri, are ca scop prevenirea exploatării lacunelor din sistemul de control al precursorilor de droguri, care sunt utilizați pentru fabricarea drogurilor ilegale (de exemplu, heroina, cocaina și amfetaminele).

Monitorizare și control mai stricte

Pornind de la propunerea Comisiei Europene de a interzice precursorii de sinteză (substanțe chimice artificiale înrudite îndeaproape cu substanțele controlate, care nu au utilizări legitime cunoscute în afara cercetării și inovării), eurodeputații solicită ca toți furnizorii anumitor substanțe chimice cu grad ridicat de risc să fie obligați să se înregistreze atunci când comercializează cantități care depășesc anumite praguri. În prezent, această obligație vizează doar operatorii implicați în comerțul exterior.

Potrivit proiectului de regulament, platformele online de comercializare ar trebui să verifice autorizațiile vânzătorilor înainte de publicarea ofertelor, să solicite corectarea neregulilor, să suspende vânzătorii care nu respectă normele sau să elimine anunțurile acestora. De asemenea, platformele ar trebui să raporteze vânzătorii care operează fără autorizație, iar nerespectarea acestor obligații ar urma să fie sancționată.

Eurodeputații din cele două comisii solicită și raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor semnificative și a furturilor care implică precursori de droguri care nu figurează pe listele substanțelor controlate. Totodată, aceștia propun reguli comune la nivelul UE privind încălcările legislației și sancțiunile aplicabile, cu garanții pentru erorile administrative minore și pentru situațiile care nu se află sub controlul operatorilor economici.

Protejarea cercetării și a comerțului legitim

Eurodeputații sunt de acord că cercetătorii, universitățile și companiile ar trebui să poată utiliza în continuare anumiți precursori de sinteză în scopuri legitime de cercetare și inovare, cu condiția notificării autorităților sau a obținerii unei licențe.

De asemenea, aceștia solicită reducerea taxelor pentru obținerea licențelor în cazul întreprinderilor mici și posibilitatea acordării unor scutiri sau reduceri substanțiale pentru anumite instituții și laboratoare de cercetare care desfășoară activități în interes public.

Reacție mai rapidă la noile amenințări

Eurodeputații propun ca statele membre să aibă posibilitatea de a restricționa temporar substanțele nou apărute care reprezintă o amenințare gravă sau iminentă la adresa sănătății publice ori a siguranței, în timp ce sunt analizate eventuale măsuri la nivelul UE.

Comisia Europeană ar urma să evalueze, în termen de trei luni, dacă sunt necesare măsuri la nivel european.

Comisiile pentru comerț internațional și pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne au decis, de asemenea, cu 88 de voturi pentru, 4 împotrivă și 5 abțineri, să înceapă negocierile cu Consiliul UE asupra formei finale a legislației, dacă în cadrul sesiunii plenare din 11-12 noiembrie nu vor fi formulate obiecții.

Negocierile vor putea începe după ce Consiliul își va stabili poziția.