Parlamentul European susține măsuri pentru consolidarea industriei europene de apărare și integrarea Ucrainei în programele UE

Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European a adoptat marți, 23 septembrie, un set de măsuri care vor crește sprijinul Uniunii Europene pentru investițiile în securitate și apărare, prin adaptarea programelor de finanțare existente în cadrul Planului ReArm Europe.

Noile dispoziții prevăd ca fonduri din platforma Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), programul Orizont Europa, Fondul European de Apărare (EDF), Programul Europa Digitală (DEP) și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) să fie direcționate către proiecte din domeniul apărării și securității.

„Tehnologiile de apărare și securitate” vor deveni al patrulea sector strategic în cadrul STEP, cu o definiție extinsă care include reziliența societății, protecția infrastructurii critice, răspunsul la dezastre și integritatea electorală.

În ceea ce privește Orizont Europa, eurodeputații au sprijinit finanțarea aplicațiilor civile cu potențial militar (dual use), iar în cazul Fondului European de Apărare s-a decis majorarea ratelor de cofinanțare, până la 100% pentru IMM-uri și întreprinderi mijlocii. De asemenea, prin programul Europa Digitală, UE ar urma să sprijine dezvoltarea de „fabrici de inteligență artificială” și aplicații de inteligență artificială legate de apărare, dar și măsuri de combatere a amenințărilor hibride.

În domeniul transporturilor, eurodeputații cer ca infrastructura cu dublă utilizare – inclusiv coridoarele de mobilitate militară, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și hub-urile logistice – să poată beneficia de cofinanțare de până la 100% prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Un alt obiectiv central este reducerea dependenței de țările terțe. De aceea, Parlamentul European recomandă utilizarea materialelor și tehnologiilor produse în UE ori de câte ori este posibil. În plus, eurodeputații au subliniat necesitatea sprijinirii integrării industriei de apărare a Ucrainei în programele europene, pentru a-i consolida reziliența și alinierea la standardele UE.

„Acest vot este un semnal clar și unitar: Europa trebuie să acționeze rapid și decisiv pentru a-și întări baza industrială de apărare, să simplifice cooperarea transfrontalieră și să adapteze programele UE la obiectivele noastre strategice. Am creat un cadru coerent care consolidează instrumentele existente, fără linii bugetare noi, astfel încât statele membre să aibă flexibilitatea și instrumentele necesare pentru a livra rezultate”, a declarat raportorul Rihard Kols (ECR, Letonia). Acesta a adăugat că securitatea și apărarea au devenit principala preocupare a cetățenilor europeni și că este timpul pentru acțiune: „Europa conduce transformând urgența în unitate și unitatea în acțiune.”

Setul de măsuri a fost adoptat cu 63 de voturi pentru, 5 împotrivă și 4 abțineri. De asemenea, s-a votat deschiderea negocierilor cu Consiliul UE. Negocierile vor putea începe după notificarea plenului Parlamentului European.

Aceste măsuri vin în continuarea Cărții Albe comune pentru pregătirea apărării europene 2030 și urmăresc consolidarea autonomiei strategice a Uniunii și a competitivității industriei europene de apărare, pe fondul intensificării amenințărilor geopolitice.