Parlamentul European va decide pe 16 iulie dacă Ursula von der Leyen îl va succeda pe Jean-Claude Juncker în fruntea Comisiei Europene. 

Conferința Președinților din Parlamentul European a decis să organizeze marțea viitoare, 16 iulie, o dezbatere privind candidatura germancei Ursula von der Leyen pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Dezbaterea de la Strasbourg s-ar încheia la ora locală 12:30. De asemenea, votul privind instituirea acesteia în fruntea viitoarei Comisii ar urma să aibă loc în aceeași zi, la ora 18:00, au declarat surse europene pentru CaleaEuropeana.ro

Aceleași surse au precizat că niciun grup politic din Parlamentul European nu s-a exprimat în favoarea amânării votului până în septembrie.

Parlamentul European este fragmentat în privința sprijinul pentru Ursula von der Leyen. Grupul Verzilor (Greens/EFA) și Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică (GUE/NGL) au anunțat că nu vor vota pentru Ursula von der Leyen în urma discuțiilor avute ieri și azi cu aceasta, potrivit unor postări pe Twitter.

Verzii explică că nu au auzit ,,nicio propunere concretă, fie că este vorba despre statul de drept sau despre climă”, adăugând că ,,am fost aleși în baza unui mandat pentru schimbare și nu vedem cum va fi posibilă schimbarea cu acest candidat”.

BREAKING: We’ll vote against Commission President nominee #vonderLeyen . “We didn’t hear any concrete proposal, be it on rule of law or on climate. We’ve been elected on a mandate for change & don’t see how change will be possible with this candidate.”



La rândul ei, conducerea Grupului GUE/NGL, asigurată de germanul Martin Schirdewan, s-a pronunțat împotriva Ursulei von der Leyen:

,,Răspunsurile sale au fost insuficiente pentru a satisface aspirațiile de bază ale cetățenilor UE”.

After listening to @vonderleyen this morning, our group has decided that we will not support her candidacy for #EUTopJobs.

“Her responses were insufficient to satisfy the basic aspirations of EU citizens.” @schirdewan

