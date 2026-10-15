Parlamentul European va dezbate o rezoluție propusă de Dan Barna privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Eurodeputatul USR Dan Barna, vicepreședinte al grupului Renew Europe, a anunțat că Parlamentul European va dezbate și va supune votului, săptămâna viitoare, la Strasbourg, o rezoluție privind atacurile Rusiei asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, la propunerea sa.

„Parlamentul European va dezbate și adopta la propunerea mea, săptămâna viitoare, în cadrul plenarei de la Strasbourg, o rezoluție cu privire la atacurile Rusiei asupra mai multor nave comerciale din Marea Neagră”, a transmis Barna într-o postare pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului român, inițiativa beneficiază de susținerea largă a grupurilor proeuropene și urmărește condamnarea acțiunilor Federației Ruse în apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei.

„Parlamentul European se va alătura astfel, cu larga susținere a tuturor grupurilor proeuropene, demersurilor ferme de condamnare a acțiunilor ilegale ale Federației Ruse în vecinătatea apelor teritoriale ale României și Bulgariei”, a afirmat acesta.

Barna a avertizat că efectele atacurilor depășesc dimensiunea regională, afectând atât siguranța transportului maritim, cât și aprovizionarea cu alimente.

„Atacurile pun în pericol viața marinarilor și siguranța navigației comerciale, cresc costurile de transport și amenință securitatea alimentară la nivel european și global, în special în țările din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, dependente de exporturile de cereale din regiunea Mării Negre”, a subliniat eurodeputatul.

Dan Barna este vicepreședinte al grupului Renew Europe și conduce delegația USR din cadrul acestuia. În Parlamentul European, este membru al Comisiei pentru afaceri externe.