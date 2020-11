Parlamentul European va lupta pentru combaterea violenței împotriva femeilor, susține președintele David Sassoli

„Parlamentul European va lupta pentru combaterea violenței împotriva femeilor”, a fost mesajul președintelului Legislativului, David Sassoli, cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

„Trebuie să vorbim despre violența împotriva femeilor pentru a amplifica vocile victimelor și pentru a le ajuta să rupă tăcerea. Să ne exprimăm angajamentul față de non-violență și egalitate. Și, mai presus de toate, pentru a pune capăt violenței. Parlamentul European va lupta pentru a apăra acest obiectiv”, a transmis David Sassoli la începutul sesiunii plenare de astăzi, dar și într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

We need to talk about violence against women to amplify the voices of the victims and help them to break the silence. To express our commitment to non-violence and equality. And, above all, to put an end to it.

The @Europarl_EN will fight to defend this goal. #OrangeTheWorld pic.twitter.com/gO3zLJ7a8Z

— David Sassoli (@EP_President) November 25, 2020