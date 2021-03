Parlamentul European va vota acordul comercial cu Regatul Unit la finalul lunii aprilie

În contextul în care UE este cel mai mare furnizor de vaccinuri anti-COVID-19 în lume, Manfred Weber, liderul Grupului PPE, avertizează că Europa nu trebuie să fie naivă și să nu uite de obiectivul major pe care l-a promis că îl va livra, și anume, vaccinarea cetățenilor europeni până la sfârșitul verii.

„41 de milioane de doze pentru 33 de țări. Europa este furnizorul principal de vaccinuri în lume. Putem fi mândri de acest lucru. Dar nu ar trebui să fim naivi. Lumea s-a schimbat. Simpla încredere în partenerii noștri nu mai este suficientă, trebuie să ne apărăm interesele cu mai multă agresivitate în ziua de azi”, a transmis Manfred Weber într-un mesaj video postat pe contul de Twitter al Grupului PPE.

We should not be naive. Europe has delivered 4⃣1⃣ million vaccine💉doses to 3⃣3⃣ countries.

We need to defend our interests.

📹Watch our Chairman @ManfredWeber explain what should be our priority. pic.twitter.com/mDxElCa9ut

— EPP Group (@EPPGroup) March 24, 2021