Parlamentul European: Violul trebuie definit pe baza absenței consimțământului în toate țările UE

Parlamentul European solicită Comisiei Europene să propună o legislație care să stabilească o definiție comună a violului, bazată pe consimțământul liber exprimat, informat și revocabil, informează legislativul european într-un comunicat.

Într-un raport adoptat marți cu 447 de voturi pentru, 160 împotrivă și 43 abțineri, deputații europeni solicită statelor membre care încă utilizează definiții ale violului bazate pe forță sau violență să își alinieze legislația la standardele internaționale (inclusiv la Convenția de la Istanbul, ratificată de UE în 2023).

Aceștia solicită, de asemenea, sprijin și protecție adecvate pentru victimele și supraviețuitorii violului în întreaga UE.

Parlamentul European afirmă că tăcerea, lipsa de rezistență, absența unui „nu”, consimțământul anterior, comportamentul sexual anterior sau orice relație actuală sau anterioară nu trebuie interpretate ca un consimțământ.

Un nou cadru juridic

Potrivit deputaților, consimțământul trebuie evaluat în context, inclusiv în cazurile care implică violență, amenințări, abuz de putere, stări de teamă, de intimidare, de inconștiență, de intoxicație, de supunere chimică, de somn, vătămare corporală, dizabilitate sau vulnerabilitate.

Aceștia susțin că răspunsurile la traume – cum ar fi imobilizarea tonică sau paralizarea („freeze response”), o reacție neurobiologică la frică sau amenințare care poate conduce la paralizie temporară, la imobilitate și la pierderea capacității de a vorbi, sau reacția de supunere excesivă („fawn response”), care este o strategie de supraviețuire ce apare sub constrângere – trebuie să se reflecte în legislație și în practica judiciară și își reiterează cererea ca violența bazată pe gen să fie adăugată la acuzațiile considerate infracțiuni în UE.

O abordare axată pe victimă

Numai o legislație referitoare la viol bazată pe consimțământ poate asigura accesul la justiție, spune Parlamentul.

Eurodeputații europeni afirmă că UE are nevoie de o abordare intersecțională și axată pe victime, care să includă furnizarea de asistență medicală imediată, asistență medicală sexuală și reproductivă, avort legal și în condiții de siguranță, asistență în caz de traume, sprijin psihologic și asistență juridică. Î

Ei doresc, de asemenea, servicii de sprijin specializate gratuite, inclusiv centre de criză deschise 24 de ore din 24, care să ofere asistență medicală, psihologică și juridică.

Formare, educație și sensibilizare

Raportul solicită o formare obligatorie periodică și adaptată pentru profesioniștii care ar putea intra în contact cu victimele violurilor, inclusiv agenții de aplicare a legii, judecătorii, procurorii, avocații, profesioniștii din domeniul sănătății și lucrătorii din prima linie.

Eurodeputații doresc ca, în 2026, Comisia să prezinte orientări ale UE privind o educație sexuală și relațională cuprinzătoare, precum și pentru campanii de sensibilizare la nivelul UE privind consimțământul, relațiile, integritatea sexuală și autonomia corporală și pentru acțiuni împotriva miturilor violului, a conținutului anti-gen și a propagandei online.