Parlamentul Finlandei a votat în favoarea retragerii țării din tratatul care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor legate de „statul agresiv și imperialist numit Rusia”

Parlamentul Finlandei a votat joi, cu 157 la 18, în favoarea retragerii țării din Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor legate de amenințarea militară reprezentată de Rusia vecină, informează Reuters.

Parliament of Finland voted on the withdrawal from the Ottawa Treaty in a plenary session on June 19. The vote was 157-18 in favour of the withdrawal.

The next plenary session is on Tuesday, 2 September.

— SuomenEduskunta (@SuomenEduskunta) June 19, 2025