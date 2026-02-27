Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina

Parlamentul Germaniei a votat joi pentru a acorda forțelor armate puteri mai largi de a intercepta sau doborî drone, ca răspuns la creșterea numărului de reperări de astfel de dispozitive de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Bundestagul a aprobat un amendament la legea securității aeriene din partea Ministerului de Interne, cu sprijinul conservatorilor și social-democraților aflați la guvernare, împreună cu opoziția de extremă dreapta AfD, cu scopul de a accelera și simplifica apărarea împotriva dronelor.

De la invazia rusă, numărul incidentelor cu drone deasupra Germaniei a crescut, piloții fiind adesea nedepistați. Experții suspectează că Rusia se află în spatele multora dintre zboruri.

Conform legii modificate, Bundeswehrul poate lua măsuri directe împotriva dronelor atunci când autoritățile civile solicită ajutor, inclusiv prin utilizarea de dispozitive de bruiaj sau arme. Anterior, intervenția militară era strict restricționată.

Ministerul Apărării poate, de asemenea, să ordone operațiuni în mod independent, permițând răspunsuri mai rapide la amenințări acute, conform detaliilor prezentate în legislație.

Poliția din landurile federale germane este responsabilă de combaterea dronelor, dar adesea nu dispune de echipamentul necesar.

Competențele poliției federale au fost recent extinse, iar un nou centru de apărare împotriva dronelor a fost deschis la Berlin pentru a sprijini aceste eforturi.

Legislația impune, de asemenea, sancțiuni mai stricte pentru zborul cu drone în spațiul aerian al aeroporturilor, vizând acțiunile de protest ale activiștilor climatici care au perturbat în mod repetat zborurile.

Astfel de încălcări vor fi acum urmărite penal ca infracțiuni, fiind pasibile de pedepse cu închisoarea de până la doi ani, în loc de amenzi.

Comisia Europeană a prezentat recent planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce, în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări ale aeroporturilor, precum și riscuri pentru infrastructura noastră critică, frontierele externe și spațiile publice.

Planul de acțiune reprezintă un plan ambițios pentru o cooperare și o solidaritate mai puternice la nivelul UE, răspunzând solicitărilor din partea statelor membre ale UE și a Parlamentului European privind o abordare unită a UE împotriva amenințărilor reprezentate de dronele răuvoitoare.