U.E.
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina
Parlamentul Germaniei a votat joi pentru a acorda forțelor armate puteri mai largi de a intercepta sau doborî drone, ca răspuns la creșterea numărului de reperări de astfel de dispozitive de când Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
Bundestagul a aprobat un amendament la legea securității aeriene din partea Ministerului de Interne, cu sprijinul conservatorilor și social-democraților aflați la guvernare, împreună cu opoziția de extremă dreapta AfD, cu scopul de a accelera și simplifica apărarea împotriva dronelor.
De la invazia rusă, numărul incidentelor cu drone deasupra Germaniei a crescut, piloții fiind adesea nedepistați. Experții suspectează că Rusia se află în spatele multora dintre zboruri.
Conform legii modificate, Bundeswehrul poate lua măsuri directe împotriva dronelor atunci când autoritățile civile solicită ajutor, inclusiv prin utilizarea de dispozitive de bruiaj sau arme. Anterior, intervenția militară era strict restricționată.
Ministerul Apărării poate, de asemenea, să ordone operațiuni în mod independent, permițând răspunsuri mai rapide la amenințări acute, conform detaliilor prezentate în legislație.
Poliția din landurile federale germane este responsabilă de combaterea dronelor, dar adesea nu dispune de echipamentul necesar.
Competențele poliției federale au fost recent extinse, iar un nou centru de apărare împotriva dronelor a fost deschis la Berlin pentru a sprijini aceste eforturi.
Legislația impune, de asemenea, sancțiuni mai stricte pentru zborul cu drone în spațiul aerian al aeroporturilor, vizând acțiunile de protest ale activiștilor climatici care au perturbat în mod repetat zborurile.
Astfel de încălcări vor fi acum urmărite penal ca infracțiuni, fiind pasibile de pedepse cu închisoarea de până la doi ani, în loc de amenzi.
Comisia Europeană a prezentat recent planul de acțiune pentru a contracara amenințările tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității Uniunii Europene, după ce, în ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari și multidimensionale legate de drone și baloane meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări ale aeroporturilor, precum și riscuri pentru infrastructura noastră critică, frontierele externe și spațiile publice.
Planul de acțiune reprezintă un plan ambițios pentru o cooperare și o solidaritate mai puternice la nivelul UE, răspunzând solicitărilor din partea statelor membre ale UE și a Parlamentului European privind o abordare unită a UE împotriva amenințărilor reprezentate de dronele răuvoitoare.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni.
„Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Un pas decisiv către comerțul liber, prosperitatea comună și legături mai puternice între regiunile noastre”, a scris Antonio Costa, pe X.
I warmly welcome the ratification of the EU–Mercosur Agreement by Argentina and Uruguay.
Together, we are creating the largest free trade area in the world.
A decisive step toward open trade, shared prosperity, and stronger ties between our regions.
— António Costa (@eucopresident) February 26, 2026
Președintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur și Uniunea Europeană, care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE, potrivit Agerpres.
„Președintele Milei tocmai a semnat decretul de promulgare a legii de aprobare a acordului Mercosur-UE, Argentina devenind prima țară Mercosur care l-a promulgat”, a anunțat ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, pe platforma X.
Acordul, care fusese deja aprobat de Camera Deputaților, a fost aprobat joi de Senatul argentinian, cu 69 de voturi pentru și trei împotrivă.
Cu puțin timp înainte ca Senatul argentinian să ratifice tratatul, Camera Reprezentanților din Uruguay a aprobat, de asemenea, joi forma definitivă a acordului semnat de UE și blocul fondat în 1991 de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
În America de Sud, Brazilia și Paraguay nu au ratificat încă acordul, acesta urmând în prezent procedura legislativă.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
Deși textul acordului a fost aprobat în cadrul Uniunii Europene cu sprijinul a 21 dintre cele 27 de state membre, acesta nu a intrat automat în vigoare după semnare, fiind necesare etape suplimentare de aprobare și ratificare în cadrul ambelor blocuri.
Acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliu. Pentru ca acesta să intre în vigoare, va fi necesară și ratificarea de către toate statele membre ale UE.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro.
„În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum și despre politicile sociale”, a transmis Mînzatu, referindu-se la întrevederea de la Bruxelles cu Ilie Bolojan.
„Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a subliniat vicepreședinta Comisiei.
Printre proiectele evidențiate s-a numărat SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunități rurale, pe care Mînzatu l-a descris drept un posibil model la nivel european. De asemenea, aceasta a menționat proiectul SMART PES derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vizează identificarea și integrarea pe piața muncii a unui număr estimat la 275.000 de beneficiari.
Un alt subiect discutat a fost posibilitatea suplimentării bugetelor proiectelor Erasmus cu finanțări din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la programe educaționale și de mobilitate.
La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reiterat că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă o prioritate pentru Guvern, obiectivul fiind accelerarea implementării proiectelor și deblocarea sumelor alocate României. Potrivit Executivului, principalele provocări rămân îndeplinirea jaloanelor asumate și creșterea ritmului de execuție.
În marja deplasării la Bruxelles, premierul a avut o întrevedere și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta stadiul implementării PNRR și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028. Șeful Guvernului s-a întâlnit, de asemenea, cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR.
Vizita a avut loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
Totodată, prim-ministrul a precizat că săptămâna viitoare Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Laurian Lungu, cofondator al think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group, a prezentat în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, studiul intitulat „EU’s past and present productivity – A sectorial view”, o analiză referitoare la dinamica competitivității și productivității Europei.
Utilizând cel mai lung interval de timp (1995-2024) pentru care există date disponibile Eurostat pentru toate cele 27 de țări membre în vederea unei defalcări sectoriale detaliate (64 de sectoare), abordarea pentru studierea productivității și distribuirii acesteia se bazează pe distincția dintre țările de frontieră ale UE (frontiera UE) – media celor 3 țări UE cu cea mai mare productivitate (excluzând cazurile excepționale) în fiecare an – și țările follower ale UE (n.r. care urmează tendința) – celelalte 24 de țări UE.
Studiul ia drept element de referință valoarea adăugată brută în prețurile din 2019 pe persoană angajată pentru a defini productivitatea.
Economistul Laurian Lungu a făcut o paralelă între 30 ai Marii Depresiuni și actualitate pentru a arată modul în care crizele economice reconfigurează comerțul și comportamentul statelor, dornice de securitate, predictibilitate și supraviețuire economică.
„Privind înapoi la anii 1930, lecțiile sunt aceleași. Trecem printr-o perioadă de creștere a tarifelor, la fel ca atunci. Știm că tarifele sunt o sursă importantă de tensiuni în economia mondială. De fapt, dacă comparăm ceea ce s-a întâmplat atunci, înainte de anii 1940, aveam blocul Commonwealth și apoi blocul Reichsmark. Am reușit să unim țările, ca și cum ar fi fost blocuri proprii. Și acest lucru s-a întâmplat nu din cauza distanței geografice, ci din motive de interese reciproce. Așadar, lecția este că, de fapt, războaiele comerciale nu distrug comerțul. Ele doar îl reorganizează în blocuri geopolitice. Cred că acest lucru este destul de important, deoarece în prezent ne îndreptăm exact către aceeași situație”, a atras atenția cofondatorul think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group.
Acesta semnalează o tendința unei tranziții bivalente, în care cele două mari forțe alese drept model sunt SUA sau China.
Pe acest fundal, „pilonii prosperității europene – comerțul liber, securitatea colectivă și stabilizarea economică –sunt supuși presiunii”.
Cofondatorul think tank-ului de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group a mai arătat că formula succesului este aceea referitoare la consolidarea pieței interne și gestionarea datoriei interne.
„De asemenea, securitatea resurselor este foarte importantă. În trecut era esențială, iar și astăzi este vitală, mai ales când vorbim despre materiale critice și alte resurse strategice. Un alt aspect important este consolidarea industrială. Aceasta a fost extrem de importantă. Fără consolidare și întărire structurală, țările devin vulnerabile la șocuri externe”, a continuat Laurian Lungu, precizând că lecția esențială nu presupune speranța că vechea ordine va reveni, ci implică o Europă care acționează.
Așadar, Fondul european pentru competitivitate, a arătat cofondatorul think tank-ului Consilium Policy Advisors Group, trebuie să sprijine tranziția Europei către un model economic.
Făcând referire la studiu, Laurian Lungu a arătat cum economia Europei, din 2019, a avut parte de diferite șocuri, precum pandemia de Covid-19 sau războiul din Ucraina.
Principalele concluzii ale studiului relevă:
- Principala cauză a încetinirii productivității în țările „follower” după 2019 a fost industria și agricultura, domenii dependente de energie care au resimțit puternic prețul crescut al acesteia. În ambele sectoare, creșterea productivității în țările „follower” a rămas cu mult în urma creșterii productivității în țările de frontieră. În perioada 2020-2024, în agricultură, creșterea anuală a productivității în țările de frontieră a fost de 3,6 % pe an, în timp ce în țările „follower” a fost de 1,3 %. În industrie, productivitatea în țările din UE a crescut cu 3 % anual, în timp ce în țările care urmează UE a rămas neschimbată.
- Productivitatea a continuat să crească după 2019, cu o rată mai mare decât înainte de 2019 în serviciile comerciale, atât în țările de frontieră ale UE (CAGR 1,3 % în 2020-2024 față de 0,8 % în 1995-2019) și în țările „follower”(CAGR 1,5 % în 2020-2024 față de 1 % în 1995-2019). Productivitatea în serviciile comerciale în țările „follower”(a fost de 53 % din cea a țărilor de frontieră ale UE în 2024.
- Productivitatea în domeniul cercetării și dezvoltării a accelerat după 2019 în țările UE de frontieră (CAGR 2,8 % în 2020-2022 față de 0,8 % în 1995-2019) și a crescut cu aceeași rată ca înainte de 2019 în țările „follower”( (CAGR 0,8 %). După 2019, productivitatea în domeniul C&D în țările țările „follower” a fost de 43 % din cea a țărilor de frontieră ale UE, sectorul fiind mai dinamic din punct de vedere al capitalului și al forței de muncă decât în țările de frontieră ale UE.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat, a atras atenția Lungu, ca urmare a unei piețe unice fragmentate, în pofida faptului că UE este cel mai mare bloc din lume, motiv pentru care acesta a subliniat necesitatea următoarelor priorități pentru o economie europeană productivă și atractivă:
- Reducerea fragmentării și consolidarea pieței unice
- Avansarea consolidării industriale și a capacității de apărare
- Abordarea costurilor energiei pentru a restabili competitivitatea
Studiul publicat de think tank-ul de economie aplicată Consilium Policy Advisors Group vine înainte de summitul Consiliului European din luna martie, în care Ursula von der Leyen, va prezenta o foaie de parcurs intitulată „O Europă, o piață”, care va consta într-un plan de acțiune cu termene, obiective și date limită detaliate pentru consolidarea și unificarea economiei europene. Aceasta se va baza pe cinci „elemente constitutive”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE7 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA1 week ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE7 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE1 week ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”