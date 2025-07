Parlamentul Ucrainei a confirmat-o pe Iulia Svîrîdenko în funcția de prim-ministru al țării: „Războiul nu lasă loc pentru amânări. Trebuie să acționăm rapid și decisiv”

Rada Supremă a Ucrainei a confirmat-o joi pe Iulia Svîrîdenko în funcția de prim-ministru al țării, în cadrul unei remanieri guvernamentale majore inițiate de președintele Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.

Fost viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice, Svîrîdenko era vehiculată intens încă din vara anului 2024 ca posibilă candidată pentru funcția de prim-ministru. Ea este o aliată de lungă durată a președintelui Zelenski și a influentului său consilier Andriy Yermak, a cărui putere se așteaptă să crească și mai mult.

Svîrîdenko îi succede lui Denys Shmyhal, cel mai longeviv prim-ministru al Ucrainei, care va prelua funcția de ministru al apărării. Restul cabinetului urmează să fie anunțat pe parcursul zilei de joi.

„Războiul nu lasă loc pentru amânări. Trebuie să acționăm rapid și decisiv. Prioritățile noastre pentru primele șase luni sunt clare: aprovizionare sigură pentru armată, extinderea producției interne de armament și consolidarea capacității tehnologice a forțelor noastre de apărare”, a scris Svîrîdenko pe rețelele de socializare după confirmarea sa.

It is a great honor for me to lead the Government of Ukraine today.

Our Government sets its course toward a Ukraine that stands firm on its own foundations — military, economic, and social. My key goal is real, positive results that every Ukrainian will feel in daily life.

Svîrîdenko a fost o forță motrice în spatele acordului privind mineralele dintre Ucraina și SUA, un parteneriat economic controversat care oferă Americii acces la profiturile generate de vastele resurse minerale ale țării est-europene. Ea este, de asemenea, o figură cunoscută pentru oficialii de la Bruxelles, având în vedere că a condus frecvent negocierile Ucrainei cu UE și capitalele europene.