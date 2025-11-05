Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite

Antreprenoriatul este spiritul Europei unite, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Eurodeputatul a participat la evenimentul „Parliament of Enterprises 2025”, organizat de Eurochambers și care s-a bucurat de prezența a sute de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri reuniți în hemiciclul Parlamentului European.

„Europa are nevoie de antreprenori curajoși, nu de birocrație în exces. A fost o imagine extraordinară, sala plenului plină de oameni care creează locuri de muncă, inovează și dau viață economiei europene”, a descris Negrescu atmosfera.

Acesta a amintit că Europa are în prezent de „26 de milioane de IMM-uri, care reprezintă 99,8% din totalul întreprinderilor și oferă aproape 90 de milioane de locuri de muncă”.

„Ele sunt coloana vertebrală a economiei noastre și trebuie să fie în centrul deciziilor politice, nu la finalul lor”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European.

În context, Victor Negrescu a transmis „un mesaj clar”.

„Europa trebuie să acționeze mai rapid și mai simplu. IMM-urile trebuie să aibă acces real la fondurile europene și la piața unică. Tranziția energetică și digitală trebuie să fie o oportunitate economică, nu o povară administrativă”, a evidenția Negrescu.

El a amintit că a propus „creșterea alocărilor din bugetul european pentru IMM-uri”, a „obținut finanțare pentru un one-stop-shop digital pentru antreprenori”, a „cerut granturi directe prin Mecanismul de Redresare și Reziliență” și a „lansat ideea unui Pact European pentru IMM-uri, care să unească toate instrumentele de sprijin sub un cadru coerent”.

„Europa își va recăpăta competitivitatea doar dacă sprijină concret antreprenorii”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.