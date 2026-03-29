Parteneriatul comercial dintre UE și China are nevoie de o reechilibrare și de o abordare nouă, afirmă comisarul european pentru comerț

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a avut o întrevedere cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao, în marja celei de-a 14-a Conferințe Ministeriale a Organizația Mondială a Comerțului, subliniind necesitatea reechilibrării parteneriatului comercial dintre UE și China și a unei abordări noi.

„O întâlnire importantă cu ministrul Wang Wentao, în marja Conferinței Ministeriale MC14 a OMC. Parteneriatul comercial dintre UE și China are nevoie de reechilibrare și de o abordare nouă. Aștept cu nerăbdare să-l primesc pe ministru la Bruxelles înainte de vară, în urma invitației pe care i-am adresat-o”, a scris Sefcovic, pe X.

An important meeting with Minister Wang Wentao at @wto MC14. The 🇪🇺🇨🇳 trade partnership is due for rebalancing and a fresh approach. I'm looking forward to welcoming the Minister to Brussels before summer, following my invitation. pic.twitter.com/z12H0kgoBT — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) March 28, 2026

Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China rămân în centrul atenției. O delegație formată din nouă eurodeputați urmează să efectueze o vizită în China, la Beijing și Shanghai, în perioada 31 martie – 2 aprilie, prima deplasare de acest tip din ultimii opt ani, pe fondul îngrijorărilor UE privind comerțul online, siguranța produselor și respectarea regulilor pieței digitale.

Vizita, organizată de Parlamentul European și condusă de președinta Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Anna Cavazzini, are ca obiectiv consolidarea înțelegerii sectorului tehnologic chinez și a dominației acestuia în comerțul electronic, dar și verificarea modului în care sunt respectate normele europene în practică.

China este al treilea partener comercial al UE, iar deficitul comercial al Uniunii în relația cu Beijingul a ajuns la 305,8 miliarde de euro în 2024, alimentând preocupările privind concurența și accesul pe piață.