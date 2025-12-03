ROMÂNIA DIGITALĂ
Parteneriatul românesc ICI – Codata Software Solutions, în context global: cum se construiește, de fapt, o economie digitală competitivă
România începe să își alinieze infrastructura digitală la modelele economice ale statelor avansate, printr-un nou parteneriat strategic între sectorul public și mediul privat prin memorandumul semnat recent între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Codata Software Solutions și care indică o schimbare de paradigmă. Această schimbare de paradigmă presupune că România nu mai tratează cercetarea și inovația ca pe domenii izolate, ci ca pe piloni ai unei economii moderne, capabili să genereze tehnologie proprie, infrastructură digitală și valoare economică pe termen lung.
Memorandumul semnat recent în scopul consolidării cooperării dintre sectorul public și mediul privat în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, prin dezvoltarea de proiecte comune în domeniul cercetării și inovării digitale, schimb de expertiză și bune practici reprezintă, deopotrivă, un acord instituțional și un indicator al modului în care România începe să își construiască o economie digitală matură.
ICI București este principalul institut public de cercetare în domeniul informaticii din România, cu rol strategic în dezvoltarea de soluții digitale pentru stat, industrie și educație, în timp ce Codata Software Solutions s-a impus în ultimii ani ca un integrator tehnologic relevant pe piața locală și regională, implicat în dezvoltarea de soluții complexe de infrastructură IT și sisteme software critice pentru organizații publice și private.
Parteneriatul dintre cele două entități trebuie privit dincolo de dimensiunea strict românească. În economiile avansate, cooperarea dintre centrele de cercetare și companiile tehnologice puternice este mecanismul prin care inovația iese din laborator și intră în piață. Acordul semnat de Adrian-Victor Vevera și Horia Sabo aliniază România cu un model economic deja validat în Germania, Franța, Olanda sau Statele Unite, în care cercetarea publică nu rămâne izolată, iar companiile nu evoluează singure, ci împreună creează produse, infrastructuri și capabilități tehnologice care susțin competitivitatea economică pe termen lung.
„Acest memorandum marchează o nouă etapă în eforturile ICI București de a consolida parteneriatele cu mediul privat și de a susține dezvoltarea digitală a României. Prin colaborări de acest tip, ne propunem să valorificăm potențialul tehnologic și să contribuim activ la modernizarea ecosistemului digital național”, afirmă Adrian-Victor Vevera.
Lecțiile din Europa: cum a devenit cercetarea infrastructură economică
Germania este adesea citată ca referință în integrarea cercetării cu industria, iar rolul jucat de Fraunhofer-Gesellschaft este emblematic. Cu peste 70 de institute și mii de proiecte anuale realizate împreună cu sectorul privat, modelul Fraunhofer a devenit o verigă esențială pentru companii precum BMW sau Siemens, transformând idei din laborator în produse industriale. Nu este întâmplător că Germania reușește să rămână una dintre principalele economii manufacturiere ale lumii în epoca digitalizării.
Franța și-a construit propriul model în jurul puternicului ecosistem INRIA–industrie, iar Olanda a creat un campion global în jurul companiei ASML, producătorul de echipamente fără de care industria globală de semiconductori pur și simplu nu poate funcționa. ASML nu este doar o companie, ci un rezultat direct al cooperării dintre cercetare academică, investiții publice și capital privat.
La nivelul Uniunii Europene, această abordare este susținută financiar fără precedent prin programul Horizon Europe, cu un buget total de aproximativ 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027. Scopul nu este finanțarea cercetării ca exercițiu academic, ci transformarea ei în avantaj economic și tehnologic. Tot în aceeași logică se înscrie și European Chips Act, care urmărește mobilizarea a peste 43 de miliarde de euro pentru industria semiconductorilor, un sector considerat astăzi infrastructură economică strategică.
SUA: unde universitățile produc companii, nu doar absolvenți
În Statele Unite, conceptul de „ecosistem de inovare” s-a transformat în realitate economică de decenii. Universități precum MIT și Stanford University nu sunt doar centre academice, ci adevărate fabrici de industrie, antreprenoriat și proprietate intelectuală. Silicon Valley este produsul direct al interacțiunii dintre cercetare, capital de risc și companii tehnologice, iar rezultatele se văd în giganți precum Google, Apple și Intel.
Mai mult, guvernul american tratează astăzi tehnologia ca pe o chestiune de politică industrială. Legea cunoscută sub numele de CHIPS and Science Act prevede aproximativ 52,7 miliarde de dolari pentru revitalizarea producției de semiconductori și stimularea cercetării avansate, tocmai pentru a reduce dependențele externe și a consolida lanțurile interne de valoare.
Mesajul transmis de economiile mature este limpede: cine nu dezvoltă tehnologie proprie nu economisește bani, ci transferă putere economică în afara granițelor.
Unde se poziționează parteneriatul ICI–Codata Software Solutions în această hartă globală
În acest context, colaborarea dintre ICI și Codata Software Solutions nu reprezintă un exercițiu de imagine, ci un pas logistic într-o direcție deja confirmată de realitatea economică globală. România începe să înțeleagă că rolul său nu este doar de furnizor de forță de muncă, ci de constructor de tehnologie.
Rolul Codata Software Solutions, în această ecuație, devine strategic. Compania operează într-o zonă în care miza nu este volumul, ci controlul asupra infrastructurilor digitale și al proprietății intelectuale. În economiile dezvoltate, aceste companii sunt tratate ca active naționale, pentru că ele generează stabilitate, creează locuri de muncă cu valoare adăugată ridicată și susțin exporturi non-materiale, dar extrem de profitabile.
„Colaborarea cu ICI înseamnă mai mult decât transfer de cunoștințe; este construcție de capacitate. Suveranitatea tehnologică nu este un slogan, ci condiția pentru competitivitate în următorul deceniu. Economiile care vor domina nu vor fi cele cu cele mai ieftine servicii, ci cele cu cele mai puternice produse”, subliniază Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions.
Economic vorbind: de ce produsul bate serviciul
Când o companie dezvoltă software propriu, nu produce doar venit, ci creează active. Aceste active, licențe, soluții, platforme, pot fi replicate și scalate fără ca structura de cost să crească proporțional, ceea ce explică de ce marile corporații tehnologice au productivități pe angajat incomparabil mai mari decât industriile tradiționale.
În plus, companiile de produs generează lanțuri de valoare locale: cer furnizori, dezvoltă competențe, stimulează educația tehnică și atrag investiții. O industrie de produs stabilizează piața muncii, creează roluri de leadership tehnic și reduce dependența de ciclurile volatile ale contractelor de outsourcing.
Din perspectivă macroeconomică, dezvoltarea internă a tehnologiei înseamnă importuri mai mici, exporturi cu margini mai mari și un control mai bun asupra fluxurilor de capital. Este diferența dintre a vinde timp și a vinde valoare.
De ce contează acest moment pentru România
România se află într-o fereastră de oportunitate rară. Generațiile de specialiști formate în ultimele două decenii pot fi baza unei economii de produs, iar parteneriate precum cel dintre ICI și Codata sunt infrastructura instituțională necesară ca această tranziție să se producă.
Parteneriatul nu promite miracole peste noapte, dar oferă ceea ce economiile solide construiesc în timp: o punte între cercetare și piață, între idei și produse, între capital intelectual și capital economic.
ROMÂNIA
Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură
Președintele Nicușor Dan a deschis marți, la Palatul Cotroceni, summitul dedicat guvernanței digitale cu un mesaj centrat pe transformarea digitală, securitatea hibridă, apărarea democrației și rolul comunicării publice într-o eră marcată de tehnologie accelerată.
În cadrul evenimentului organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan a subliniat că digitalizarea, inteligența artificială și noile forme de comunicare nu mai reprezintă simple instrumente administrative, ci factori strategici care pot întări statul și pot proteja societatea în fața presiunilor interne și externe.
Șeful statului a reafirmat că „digitalizarea nu este un scop în sine”, ci o soluție pentru eficientizarea interacțiunii dintre oameni, economie și administrație. „Este despre a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora, și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură”, a adăugat el.
Referindu-se la raportul Edge Institute, președintele a observat că „avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Pe scurt, ăsta este rezultatul”.
Fragmentarea actuală, a spus el, împiedică progresul: „din această fragmentare, evident că nu putem să ajungem prea departe, și discuția de azi este un prim pas pentru a vedea cum putem să punem împreună și cum putem să structurăm aceste eforturi comune.”
Președintele a enumerat apoi beneficiile directe ale transformării digitale, referindu-se „o administrație, cum am spus, care dă timp oamenilor și economiei, o administrație care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat”.
În privința efectelor asupra corupției, acesta a afirmat că „corupția vine în mare parte din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el. Evaziunea fiscală, același lucru”.
Vorbind despre inteligența artificială, președintele a avertizat că „pe măsură ce viteza crește… timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât îl producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează”.
România are însă atuuri, a spus , care pot fi valorificate „dacă vom reuși să colaborăm, o să reușim să le fructificăm.”
În segmentele dedicate securității, șeful statului a subliniat că „securitatea s-a schimbat la nivel global, și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic, și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic.”
El a atras atenția și asupra creșterii fenomenului dezinformării.
„Avem o campanie chiar zilele astea, și o vedem și acum și, din nou, nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori, e o chestiune care ține chiar de democrație însăși, de încrederea în mecanisme democratice”, a declarat Nicușor Dan.
În acest context, „statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor și a actorilor.”
În privința capacității administrative, președintele a afirmat că „avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Din nou, ce lipsește este colaborarea dintre toate aceste structuri”.
El a încurajat mediul privat să accelereze procesul „până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte – estimez doi ani din momentul acesta – vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”.
În opinia sa, „voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”.
ROMÂNIA
Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul ”Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”
Confederația Patronală Concordia organizează vineri, 7 noiembrie, Summit-ul Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană, reunind lideri ai mediului de afaceri și academic, decidenți politici și experți economici concentrați pe tranziția României de la o economie bazată pe costuri competitive, la una bazată pe inovare și valoare adăugată înaltă.
„Cu un potențial economic substanțial, o poziție geo-strategică favorabilă și avantaje competitive în domenii cheie, țara noastră poate deveni un hub regional pentru tehnologie și servicii avansate. Succesul depinde de capacitatea noastră de a transforma provocările actuale în oportunități de creștere”, transmite Confederația Patronală Concordia.
Evenimentul va putea fi urmărit LIVE, pe pagina de Facebook a Confederației Patronale Concordia, pe 7 noiembrie, începând de la ora 10:30.
Eveniment organizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social”, cod proiect 302141, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus (FSE+), și Guvernul României, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027.
ROMÂNIA
ICI București prezintă soluții digitale și proiecte de cercetare avansate în cadrul primei ediții a Smart City Highlights
ICI București participă la prima ediție a SMART CITY HIGHLIGHTS, eveniment organizat de Universitatea Politehnică din București împreună cu CITICluster (Centrul Internațional Tehnic pentru Inovare în Smart City) și în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), în perioada 7–8 octombrie 2025, în Campusul POLITEHNICA București.
Prin prezența sa cu un stand expozițional, ICI București prezintă soluții digitale și proiecte de cercetare avansate care contribuie la dezvoltarea ecosistemului urban inteligent și la accelerarea tranziției către orașe sustenabile: „Participarea institutului reflectă angajamentul constant de a sprijini transformarea digitală, securitatea cibernetică și dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale, în acord cu strategiile europene privind orașele inteligente și conectate.”
SMART CITY HIGHLIGHTS reunește autorități publice centrale și locale, companii din domeniul tehnologic, organizații non-guvernamentale, mediul academic și mass-media, într-un spațiu de dialog și colaborare dedicat viitorului urban. Agenda evenimentului include expoziții de tehnologii, paneluri tematice, workshopuri, conferințe, activități educative și demonstrații live, toate axate pe soluții concrete pentru orașe inteligente și sustenabile.
În calitate de membru fondator al CITI Cluster, ICI București contribuie activ la consolidarea parteneriatului dintre mediul academic, sectorul public și cel privat, promovând cercetarea aplicată și transferul tehnologic în domenii cheie precum inteligența artificială, blockchain, securitatea cibernetică și infrastructura digitală națională.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Parteneriatul românesc ICI – Codata Software Solutions, în context global: cum se construiește, de fapt, o economie digitală competitivă
Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic
„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO
Planul Comisiei Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, transmite Belgia: Nu este acceptabil să fim lăsați singuri să gestionăm riscurile
România submersibilă
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat pentru simplificarea accesului fermierilor la produsele de protecție a plantelor
România, pe locul 3 în UE la implementarea fondurilor europene. Pîslaru: Am lansat și tabloul de bord al coeziunii. Fiecare proiect și euro cheltuit pot fi urmărite public
Bucharest Security Conference. Directorul general al ICI București: Contribuim prin dezvoltarea de soluții tehnologice avansate la creșterea rezilienței instituționale și la protejarea spațiului informațional
Rutte: Trebuie să ne asigurăm că pe durata negocierilor de pace, Ucraina are cea mai puternică poziție posibilă pentru a face față rușilor
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- ȘTIRI POZITIVE5 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ROMÂNIA4 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- POLITICĂ5 days ago
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”