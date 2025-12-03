Parteneriatul românesc ICI – Codata Software Solutions, în context global: cum se construiește, de fapt, o economie digitală competitivă

România începe să își alinieze infrastructura digitală la modelele economice ale statelor avansate, printr-un nou parteneriat strategic între sectorul public și mediul privat prin memorandumul semnat recent între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și Codata Software Solutions și care indică o schimbare de paradigmă. Această schimbare de paradigmă presupune că România nu mai tratează cercetarea și inovația ca pe domenii izolate, ci ca pe piloni ai unei economii moderne, capabili să genereze tehnologie proprie, infrastructură digitală și valoare economică pe termen lung.

Memorandumul semnat recent în scopul consolidării cooperării dintre sectorul public și mediul privat în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, prin dezvoltarea de proiecte comune în domeniul cercetării și inovării digitale, schimb de expertiză și bune practici reprezintă, deopotrivă, un acord instituțional și un indicator al modului în care România începe să își construiască o economie digitală matură.

ICI București este principalul institut public de cercetare în domeniul informaticii din România, cu rol strategic în dezvoltarea de soluții digitale pentru stat, industrie și educație, în timp ce Codata Software Solutions s-a impus în ultimii ani ca un integrator tehnologic relevant pe piața locală și regională, implicat în dezvoltarea de soluții complexe de infrastructură IT și sisteme software critice pentru organizații publice și private.

Parteneriatul dintre cele două entități trebuie privit dincolo de dimensiunea strict românească. În economiile avansate, cooperarea dintre centrele de cercetare și companiile tehnologice puternice este mecanismul prin care inovația iese din laborator și intră în piață. Acordul semnat de Adrian-Victor Vevera și Horia Sabo aliniază România cu un model economic deja validat în Germania, Franța, Olanda sau Statele Unite, în care cercetarea publică nu rămâne izolată, iar companiile nu evoluează singure, ci împreună creează produse, infrastructuri și capabilități tehnologice care susțin competitivitatea economică pe termen lung.

„Acest memorandum marchează o nouă etapă în eforturile ICI București de a consolida parteneriatele cu mediul privat și de a susține dezvoltarea digitală a României. Prin colaborări de acest tip, ne propunem să valorificăm potențialul tehnologic și să contribuim activ la modernizarea ecosistemului digital național”, afirmă Adrian-Victor Vevera.

Lecțiile din Europa: cum a devenit cercetarea infrastructură economică

Germania este adesea citată ca referință în integrarea cercetării cu industria, iar rolul jucat de Fraunhofer-Gesellschaft este emblematic. Cu peste 70 de institute și mii de proiecte anuale realizate împreună cu sectorul privat, modelul Fraunhofer a devenit o verigă esențială pentru companii precum BMW sau Siemens, transformând idei din laborator în produse industriale. Nu este întâmplător că Germania reușește să rămână una dintre principalele economii manufacturiere ale lumii în epoca digitalizării.

Franța și-a construit propriul model în jurul puternicului ecosistem INRIA–industrie, iar Olanda a creat un campion global în jurul companiei ASML, producătorul de echipamente fără de care industria globală de semiconductori pur și simplu nu poate funcționa. ASML nu este doar o companie, ci un rezultat direct al cooperării dintre cercetare academică, investiții publice și capital privat.

La nivelul Uniunii Europene, această abordare este susținută financiar fără precedent prin programul Horizon Europe, cu un buget total de aproximativ 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021–2027. Scopul nu este finanțarea cercetării ca exercițiu academic, ci transformarea ei în avantaj economic și tehnologic. Tot în aceeași logică se înscrie și European Chips Act, care urmărește mobilizarea a peste 43 de miliarde de euro pentru industria semiconductorilor, un sector considerat astăzi infrastructură economică strategică.

SUA: unde universitățile produc companii, nu doar absolvenți

În Statele Unite, conceptul de „ecosistem de inovare” s-a transformat în realitate economică de decenii. Universități precum MIT și Stanford University nu sunt doar centre academice, ci adevărate fabrici de industrie, antreprenoriat și proprietate intelectuală. Silicon Valley este produsul direct al interacțiunii dintre cercetare, capital de risc și companii tehnologice, iar rezultatele se văd în giganți precum Google, Apple și Intel.

Mai mult, guvernul american tratează astăzi tehnologia ca pe o chestiune de politică industrială. Legea cunoscută sub numele de CHIPS and Science Act prevede aproximativ 52,7 miliarde de dolari pentru revitalizarea producției de semiconductori și stimularea cercetării avansate, tocmai pentru a reduce dependențele externe și a consolida lanțurile interne de valoare.

Mesajul transmis de economiile mature este limpede: cine nu dezvoltă tehnologie proprie nu economisește bani, ci transferă putere economică în afara granițelor.

Unde se poziționează parteneriatul ICI–Codata Software Solutions în această hartă globală

În acest context, colaborarea dintre ICI și Codata Software Solutions nu reprezintă un exercițiu de imagine, ci un pas logistic într-o direcție deja confirmată de realitatea economică globală. România începe să înțeleagă că rolul său nu este doar de furnizor de forță de muncă, ci de constructor de tehnologie.

Rolul Codata Software Solutions, în această ecuație, devine strategic. Compania operează într-o zonă în care miza nu este volumul, ci controlul asupra infrastructurilor digitale și al proprietății intelectuale. În economiile dezvoltate, aceste companii sunt tratate ca active naționale, pentru că ele generează stabilitate, creează locuri de muncă cu valoare adăugată ridicată și susțin exporturi non-materiale, dar extrem de profitabile.

„Colaborarea cu ICI înseamnă mai mult decât transfer de cunoștințe; este construcție de capacitate. Suveranitatea tehnologică nu este un slogan, ci condiția pentru competitivitate în următorul deceniu. Economiile care vor domina nu vor fi cele cu cele mai ieftine servicii, ci cele cu cele mai puternice produse”, subliniază Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions.

Economic vorbind: de ce produsul bate serviciul

Când o companie dezvoltă software propriu, nu produce doar venit, ci creează active. Aceste active, licențe, soluții, platforme, pot fi replicate și scalate fără ca structura de cost să crească proporțional, ceea ce explică de ce marile corporații tehnologice au productivități pe angajat incomparabil mai mari decât industriile tradiționale.

În plus, companiile de produs generează lanțuri de valoare locale: cer furnizori, dezvoltă competențe, stimulează educația tehnică și atrag investiții. O industrie de produs stabilizează piața muncii, creează roluri de leadership tehnic și reduce dependența de ciclurile volatile ale contractelor de outsourcing.

Din perspectivă macroeconomică, dezvoltarea internă a tehnologiei înseamnă importuri mai mici, exporturi cu margini mai mari și un control mai bun asupra fluxurilor de capital. Este diferența dintre a vinde timp și a vinde valoare.

De ce contează acest moment pentru România

România se află într-o fereastră de oportunitate rară. Generațiile de specialiști formate în ultimele două decenii pot fi baza unei economii de produs, iar parteneriate precum cel dintre ICI și Codata sunt infrastructura instituțională necesară ca această tranziție să se producă.

Parteneriatul nu promite miracole peste noapte, dar oferă ceea ce economiile solide construiesc în timp: o punte între cercetare și piață, între idei și produse, între capital intelectual și capital economic.