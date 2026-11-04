Parteneriatul strategic cu SUA este esențial pentru securitatea României, subliniază premierul Luca Niculescu

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat, marți, că parteneriatul strategic cu Statele Unite este esențial pentru securitatea României, precizând că se va întâlni cu subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby, în timpul vizitei oficialului american în România, care începe miercuri.

El a fost întrebat, la TVR 1, dacă se va întâlni cu subsecretarul de stat american al Apărării, Elbridge Colby, în cadrul vizitei pe care acesta o efectuează în țara noastră, și cum privește această vizită, având în vedere că România a făcut o ofertă pentru a încuraja trupele americane să rămână pe teritoriul țării noastre, scrie Agerpres.

„Da, mă voi vedea cu domnul Colby. Are o vizită mai lungă aici, va vedea mai mulți oficiali români. Pentru noi, parteneriatul strategic cu Statele Unite este esențial pentru securitatea României. Vorbeați despre ce se întâmplă în zonă, dar nu numai în zonă, în lume. La anul se împlinesc 30 de ani de la semnarea acelui parteneriat. Eram tânăr jurnalist și am urmărit din Piața Universității când au venit Bill Clinton cu Emil Constantinescu, imediat după ce-l semnaseră. Și, da, este foarte importantă prezența trupelor și a capabilităților americane în România. Deci vom discuta cu domnul Colby, după cum am spus, vor exista mai multe runde de discuții”, a declarat Luca Niculescu.

În context, el a fost întrebat și dacă România este pregătită cu scenarii pentru toate posibilitățile care ar putea decurge din rezultatul alegerilor care au loc în SUA.

„Avem acest parteneriat strategic, care durează de 30 de ani și care a fost întărit între timp, indiferent de partidul care a fost la putere. Relația dintre două state nu ține neapărat, nu are neapărat… ce vreau să spun este că e dincolo de partidul care se află la putere în momentul respectiv. Deci contez pe faptul că vom avea o relație la fel de puternică cu Statele Unite”, a mai declarat premierul Luca Niculescu