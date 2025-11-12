NATO
Parteneriatul Strategic cu SUA, NATO și UE rămân “pilonii politicii noastre externe” în noua strategie de apărare, asigură Nicușor Dan
NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite rămân “pilonii politicii noastre externe”, a afirmat miercuri președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni în care a lansat în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro dacă noua strategie națională de apărare va păstra această triadă ca fundament al politicii externe a României, președintele a precizat că “este de la sine înțeles.
“O să verific dacă este frazat exact în felul ăsta sau în sensul ăsta, dar răspunsul meu este că-i de la sine înțeles, că aceștia sunt pilonii politicii noastre externe“, a completat Nicușor Dan.
Șeful statului a mai declarat că îi va mulțumi personal președintelui american Donald Trump pentru cuvintele “amabile față de români și de statul român”, precizând că poziția recentă a liderului de la Casa Albă confirmă că retragerea forței rotaționale americane din România “nu a fost un gest politic, ci a fost un gest pur operațional”.
Președintele a evidențiat și tendința pozitivă a dialogului politic româno-american în perspectiva vizitei sale în Statele Unite.
“În ceea ce privește relația României cu Statele Unite, dincolo de aceste afirmații, vreau să vă spun că ea, cum am spus de mai multe ori, partea economică este foarte importantă pentru noi și în pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte care au fost discutate la nivel de miniștri în aceste ultime săptămâni“, a adăugat Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan a lansat, miercuri, în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că noua strategie, care va fi discutată în CSAT la 24 noiembrie și prezentată în Parlament la 26 noiembrie, este prezentată din perspectiva apărării cetățeanului care locuiește în România și nu din perspectiva apărării statului.
Nicușor Dan a indicat că “strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție”, nominalizând războiul din Ucraina, creșterea tendinței de regrupare a statelor guvernate autoritar, diminuarea capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli, evoluția tehnologică, protecționismul economic și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice care sunt întreținute de actori statali.
“Trecând la ce trebuie să facă România, o să mă refer mai puțin, o să găsiți în textul scris referințe la partea internațională. Evident, trebuie să păstrăm parteneriatele, trebuie să ne manifestăm interesele în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Astea sunt lucruri care, evident, rămân constante ale politicii noastre”, a detaliat președintele.
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu "independența solidară" concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
“Punem azi în dezbatere strategia națională de apărare și o să vă prezint cele mai importante elemente ale acesteia. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva sau încercăm să o facem din perspectiva a cetățeanului. Adică nu vrem să apărăm statul dar apărăm cetățeanul care trăiește, locuiește în acest stat. Și aici, din nou, întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument, statul, și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra. Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai ăsta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-a făcut pe multe planuri, inclusiv economic și o rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-au maturizat în multe aspecte. Strategia introduce un concept sau conceptul central al acestei strategii este acesta de independență solidară”, a declarat președintele.
Șeful statului a subliniat că este vorba despre faptul ca acțiunile statului român și ale administrației să fie în sensul “apărării și confirmării unei identități, unui mod de a fi în lume și în acest sens în relațiile sale externe să apere interesele României”.
Potrivit președintelui, jumătatea solidară a acestui concept ține de păstrarea angajamentelor și tuturor parteneriatelor internaționale pe care România le are”.
Șeful statului a prezentat liniile directoare ale strategiei și din perspectiva internă, subliniind că administrația publică este considerată o vulnerabilitate, un statut similar fiind acordat și fenomenului corupției.
“Administrația publică are niște probleme. În primul rând, și cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprindere ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și, din cauza asta, nu avem o viziune integrată. Și, bineînțeles, din tot, din cauza asta, nu avem nicio nevoie la oamenilor din administrație de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administrația din România să cumva să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă. O altă vulnerabilitate, și am insistat ca ea să fie clar delimitată în regia națională de apărare, este corupția, care, pe de-o parte, slăbește coeziunea socială, cum spuneam mai devreme, e greu să vrei să te identifici, să aperi în stat corupt. Pe de altă parte, are consecințele sale în economie și, deci, în prosperitatea oamenilor inclusiv în calitatea administrației”, a explicat Nicușor Dan.
Descriind oportunitățile, președintele a subliniat că acestea decurg din poziția geografică a țării.
“Poziția geografică a României ne oferă o oportunitate de a fi un centru de conectivitate pe relația dintre Europa și Asia”, a afirmat el, precizând că acest avantaj depinde de stabilitatea în regiunea Mării Negre.
Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul nuclear anual desfășurat cu succes la începutul acestei luni a oferit Alianței „o încredere absolută în credibilitatea propriei descurajări nucleare” în fața amenințărilor Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres.
„Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă și iresponsabilă, populațiile noastre trebuie să știe că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forță de descurajare nucleară”, a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat săptămânalului german Welt am Sonntag.
„Și Putin trebuie să știe că războiul nuclear nu poate fi câștigat niciodată și nu trebuie purtat niciodată”, a subliniat secretarul general al NATO în același interviu.
De la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin și-a înmulțit amenințările la adresa Occidentului cu potențiale consecințe nucleare.
Liderul de la Kremlin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenționale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susținut de o putere nucleară drept un atac comun.
Ca răspuns, NATO și-a intensificat exercițiile de pregătire și și-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic.
Amintim că secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianțe
România are un nou vânător de mine intrat în dotarea Forțelor Navale Române de la Marina Regală Britanică, în baza unui acord guvernamental româno-britanic
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrat în dotarea Forțelor Navale Române din partea Marinei Regale Britanice, va contribui semnificativ la asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră, într-un context de securitate maritimă tot mai complex, marcat de prezența minelor marine în derivă, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului de tip Guvern la Guvern încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Prezentarea navei și a echipajului a avut loc vineri, 7 noiembrie, în Portul militar Constanța. La activitate au participat și ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Ministrul apărării naționale a apreciat că nava crește semnificativ capacitatea de luptă a Forțelor Navale Române. El a amintit că, din cele peste 70 de programe de înzestrare derulate astăzi de Armata României, circa 20 sunt destinate marinei militare, printre acestea numărându-se sistemele mobile de lansare rachete anti-navă, remorcherele maritime, elicopterele echipate cu capabilități de luptă la suprafață și vehiculele de asalt amfibiu pentru infanteria marină.
Șeful Statului Major al Apărării a apreciat că „marșul de peste 4.000 de mile marine al vânătorului de mine Căpitan Constantin Dumitrescu nu a fost doar o deplasare pe mare, ci o demonstrație de profesionalism, reziliență și spirit de echipă din partea militarilor români. Acești oameni reprezintă forța reală a Armatei României. Sosirea navei în Portul Constanța întărește capacitatea noastră de acțiune în Marea Neagră și contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO pe flancul estic”.
