Parteneriatul strategic România-Polonia, un “pilon vital al stabilității europene”, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Tusk

Parteneriatul Strategic dintre România și Polonia reprezintă un pilon vital al stabilității europene, a transmis, joi, președintele Nicușor Dan după o întrevedere la Varșovia cu premierul polonez Donald Tusk.

Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia, inclusiv dezvoltarea cooperării multilaterale în cadrul oferit de Formatul București 9. Șeful statului a mai avut întrevederi cu conducerea Parlamentului polonez și a participat și la un forum de afaceri organizat la nivelul camerei de comerț polono-române. Prima vizită oficială a lui Nicușor Dan în capitala Poloniei a avut loc la două zile după ce ambele țări au marcat Ziua Solidarității Polono‑Române.

“Am avut astăzi o întâlnire bună și productivă cu prim-ministrul Donald Tusk, axată pe responsabilitatea comună pe care România și Polonia o au în consolidarea securității continentului nostru și a viitorului proiectului european”, a scris președintele, pe X.

Potrivit președintelui, pe măsură ce peisajul geopolitic se schimbă, “Parteneriatul nostru Strategic și cooperarea bilaterală reprezintă un pilon esențial al stabilității europene”.

“Suntem angajați în construirea unei Europe mai unite și mai competitive, care să acorde prioritate inovării și unui viitor buget al UE axat pe dezvoltare, securitate și reziliență. Prin stimularea unei cooperări economice profunde și în industria de apărare între națiunile noastre, construim o bază solidă a apărării europene, capabilă să descurajeze amenințările din vecinătatea noastră și dincolo de aceasta”, a mai scris șeful statului.

Nicușor Dan și Donald Tusk au convenit să intensifice cooperarea în domeniul apărării în cadrul NATO. “Un Flanc Estic puternic rămâne garanția securității tuturor cetățenilor europeni”, a insistat președintele.

Șeful statului a mai subliniat că România și Polonia rămân, de asemenea, angajate să sprijine Ucraina și Republica Moldova pe drumul lor către integrarea europeană.