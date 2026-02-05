Parteneriatul Strategic România-SUA “este puternic și se consolidează”: Nicușor Dan salută prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA la Smârdan

Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre și arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Potrivit șefului statului, exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că “Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”.

“Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a mai subliniat că activitățile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noștri și cei americani își cresc astfel capacitatea de a acționa împreună eficient și sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetățenii și teritoriul în față oricăror potențiale amenințări.

Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, a informat miercuri Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.

Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.

Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.

Prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.