Parteneriatul strategic UE – Ucraina privind materiile prime: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va sprijini digitalizarea datelor geologice în Ucraina

În contextul Săptămânii UE a Materiilor Prime 2022, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă, Maroš Šefčovič, a participat la semnarea memorandumului de înțelegere între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Oficiul Geologic al Ucrainei, menit să faciliteze modernizarea gestionării geodatelor în Ucraina.

Prin digitalizarea datelor geologice, inclusiv a documentelor și hărților, este adusă o contribuție la îmbunătățirea guvernanței, a transparenței, a reglementărilor, precum și a accesului investitorilor.

„Aceasta este o evoluție cu adevărat impresionantă în cadrul parteneriatului strategic UE-Ucraina privind materiile prime, având în vedere faptul că războiul încă face ravagii în Ucraina. Materiile prime, esențiale pentru economiile ecologice și digitale, pot fi găsite din abundență în Ucraina, care deține depozite pentru aproximativ 20 din cele 30 de astfel de materiale. Prin integrarea Ucrainei în lanțurile valorice ale UE, ne vom diversifica aprovizionarea și ne vom consolida baza industrială, contribuind în același timp la reconstrucția economiei ucrainene devastate de război. Acest lucru va contribui, de asemenea, la eforturile noastre de a împiedica transformarea materiilor prime în arme“, a declarat vicepreședintele Šefčovič, în discursul său.

#RawMaterials that we consider critical can be found in abundance in Ukraine. It has deposits of ~ 20 out of 30 such materials.

Great coop with PM @Denys_Shmyhal, Minister @RuslanStrilets and @JRigterink @EBRD. Collectively turning ambition to action!

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 16, 2022