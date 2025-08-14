Partenerii SUA își regândesc planurile de achiziții militare americane pe fondul politicii comerciale agresive a administrației Trump

Tarifele vamale impuse de președintele american Donald Trump și presiunile pentru majorarea cheltuielilor pentru apărare în NATO la 5% din PIB provoacă primele efecte vizibile asupra programului de vânzare de avioane de luptă F-35, relatează Politico.

În ultimele două săptămâni, Spania a renunțat la planul de achiziție a unor avioane F-35, în contextul disputei cu Washingtonul privind noul obiectiv NATO de alocare a 5% din PIB pentru cheltuieli militare. Elveția, afectată de tarife vamale americane de 39%, se confruntă cu presiuni politice pentru a abandona propriul contract, iar India ar fi decis să amâne cumpărarea de vehicule blindate americane, pe fondul tarifelor mai mari impuse de SUA.

„Tarifele sunt «un mare deget mijlociu» către aliații cărora SUA le-a cerut ani la rând să cumpere echipamente americane”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului responsabil pentru Europa și politica NATO. „Toate aceste națiuni se simt rănite de Statele Unite.”

F-35, produs de Lockheed Martin, este vulnerabil la turbulențele economice, fiind construit cu piese provenite de la peste 100 de furnizori din lume. Comenzile externe mari ajută la menținerea prețului unitar scăzut, iar retragerile pot duce la creșterea costurilor. Contractele Spaniei și Elveției însumau circa 15 miliarde de dolari pentru câteva zeci de aparate fiecare.

Decizia Madridului ar putea redirecționa miliarde către Eurofighter Typhoon, construit de Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, precum și către sistemul franco-german Future Combat Air System, programat pentru lansare în anii 2040. Oficialii spanioli au invocat „nevoia de suveranitate industrială, lanțuri de aprovizionare europene mai puternice și parteneri mai de încredere”. Potrivit unui oficial european, poziția premierului Pedro Sánchez este „foarte convenabilă” politic: „Pentru Sánchez, este foarte convenabil să joace rolul victimei lui Trump.”

În Elveția, noile tarife au reaprins disputa privind achiziția a 36 de F-35, aprobată la limită printr-un referendum în 2021. Guvernul de la Berna a confirmat miercuri intenția de a continua achiziția, dar a dispus o reevaluare, cu termen în noiembrie. Lipsa unui preț final din partea SUA și riscul de costuri suplimentare — estimate la până la 1,6 miliarde de dolari — alimentează controversa.

Casa Albă apără tarifele argumentând că reprezintă un avantaj economic pentru SUA. „Președintele Trump a făcut mai mult pentru a sprijini baza industrială militară americană decât orice președinte din ultimele decenii — inclusiv prin vânzarea de arme fabricate în SUA aliaților NATO, ceea ce va genera miliarde de dolari pentru companiile americane”, a afirmat purtătorul de cuvânt Kush Desai.

În India, Reuters a relatat că guvernul ar fi amânat achiziții americane, inclusiv vehicule Stryker și rachete Javelin, după ce Trump a dublat tarifele la importurile indiene la 50%, ca răspuns la cumpărarea de petrol rusesc. New Delhi a negat informația, dar premierul Narendra Modi a reafirmat public „parteneriatul strategic special și privilegiat” cu Moscova.

Oficiali și analiști atrag atenția că pierderea cumpărătorilor străini ar putea crește prețul F-35 pentru toți utilizatorii. În Germania, costul modernizării bazei aeriene Büchel, destinată găzduirii a peste 30 de aparate, a crescut de la 1,5 miliarde la aproape 2,3 miliarde de dolari.

Pe termen scurt, mulți europeni recunosc că industria de apărare a UE nu poate înlocui integral echipamentele americane, astfel că o eventuală tranziție spre implementarea inițiativei „Make in Europe”, care se referă la eforturile blocului de a-și consolida sectorul de producție și de a promova inovarea și competitivitatea europeană, ar fi una graduală.