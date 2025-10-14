ROMÂNIA
Participarea ICI București, în calitate de expozant, la Tetrafest 2025 arată susținerea pentru transferul tehnologic ca vector principal al dezvoltării economice durabile
ICI București a participat, în calitate de expozant, la Festivalul de Transfer Tehnologic Tetrafest 2025, desfășurat în perioada 9–11 octombrie 2025. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului de cercetare, ai industriei, universităților și startup-urilor inovatoare, într-un spațiu dedicat tehnologiei, ideilor și parteneriatelor strategice.
Organizat sub tema „Transfer tehnologic pentru o dezvoltare economică sustenabilă”, de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – INCD Ecoind, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea De Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM , TETRAFEST 2025 a oferit o platformă complexă pentru promovarea rezultatelor cercetării aplicate și stimularea colaborării între mediul academic, sectorul privat și instituțiile publice.
ICI București a fost prezent cu un stand dedicat, unde a prezentat proiecte și soluții inovatoare în domeniile inteligenței artificiale, securității cibernetice, blockchain-ului, calculului de înaltă performanță (HPC) și al digitalizării administrației publice.
Pe parcursul celor trei zile, participanții la TETRAFEST 2025 au luat parte la conferințe, ateliere și sesiuni de networking cu lideri din industrie, cercetători și investitori, explorând teme precum tehnologii emergente și soluții inovatoare, modele de succes în transferul tehnologic, bioeconomie, energie și mediu și soluții digitale pentru o economie sustenabilă.
Prin participarea la TETRAFEST 2025, ICI București demonstrează că susține transferul tehnologic ca vector principal al dezvoltării economice durabile și promovează cercetarea aplicată și inovarea digitală la nivel național și european.
Raport FMI: România va înregistra o creștere economică modestă de 1% în 2025, având unul dintre cele mai mari deficite din Europa
Potrivit celui mai recent Raport „World Economic Outlook” al FMI, economia României va crește cu doar 1% în 2025,urmând o creștere ușoară accelerare la 1,4% în 2026, după o performanță de 0,8% în 2024, arată datele oficiale.
Datele mai arată că inflația în România rămâne ridicată comparativ cu media europeană, 7,3% în 2025, față de 5,6% în 2024, înainte de a scădea ușor la 6,7% în 2026.
Deficitul de cont curent se va menține la un nivel ridicat de 8% din PIB în 2025, fiind o ușoară îmbunătățire față de 8,4% în 2024. Pentru 2026, FMI estimează un deficit de 6,6% din PIB.
Pe piața muncii, rata șomajului este estimată la 5,9% în 2025, cu o ușoară creștere față de 5,4% în 2024, urmând să se stabilizeze la 5,8% în 2026.
România vizează investiții din Australia: Aderarea la OCDE și rolul Portului Constanța în reconstrucția Ucrainei, printre temele discutate de Bolojan cu o delegație de parlamentari australieni
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, cu care a discutat mai multe teme de interes, între acestea regăsindu-se aderarea României la OCDE și potențialul strategic al Portului Constanța în procesul de reconstrucție a Ucrainei, se arată într-un comunicat al Guvernului.
Întâlnirea a avut loc cu prilejul aniversării a 55 de ani de relații diplomatice între România și Australia și a vizat dezvoltarea colaborării politice și economice între cele două țări.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a mulțumit Australiei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a discutat despre oportunitățile de creștere a schimburilor economice bilaterale. În acest context, a menționat posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state.
Delegația australiană a apreciat eforturile României în apărarea democrației într-un context geopolitic complex și a arătat interes pentru securitatea regiunii Mării Negre. În discuțiile despre reconstrucția Ucrainei, a fost evidențiat potențialul strategic al Portului Constanța și oportunitățile de investiții pe care acesta le oferă.
Discuțiile au vizat, de asemenea, identificarea de noi domenii de cooperare, precum energie, apărare, infrastructură și logistică. În acest context, s-a discutat organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, pentru a facilita contacte directe între companii.
Prim-ministrul a subliniat că Portul Constanța este un punct important de legătură între Europa Centrală și de Est și că România lucrează la dezvoltarea infrastructurii rutiere prin proiecte de autostrăzi care leagă țara de Ucraina și Ungaria.
Pe plan intern, prim-ministrul a subliniat că România traversează o perioadă fiscal-bugetară dificilă, însă menținerea stabilității politice rămâne esențială pentru a asigura continuitatea proiectelor de dezvoltare, a sprijini mediul de afaceri și a valorifica oportunitățile de creștere în următoarea perioadă.
La întrevedere au participat, din partea australiană, Milton Dick, Sharon Claydon, Deborah O’Neill, Carol Brown, Andrew McLachlan, Claressa Surtees, Shannon Threlfall-Clarke, Jane Thomson, Alison Duncan, Widad Zouiten și Vlasios Ioannis Sakellariou. Din partea română au mai fost prezenți Mihai Jurca, șef al Cancelariei prim-ministrului, Radu Gabriel Safta, ambasadorul României la Canberra, Dragoș Hotea, secretar de stat, precum și alți reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului.
COMISIA EUROPEANA
Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut, marți, o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcției Generale pentru Industria de Apărare și Spațiu (DEFIS) din Comisia Europeană, în vederea implementării inițiativei SAFE (Security Action for Europe), program în baza căruia România va putea beneficia de o finanțare de 16,68 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat MApN remis CaleaEuropeană.ro, ministrul apărării naționale a mulțumit reprezentantului Comisiei Europene pentru strânsa cooperare la nivel de experți, în vederea implementării de către România a regulamentului SAFE, inclusiv din perspectiva definitivării planului național de investiții în industria europeană de apărare.
Cu privire la acest proces, au fost evidențiate progresele înregistrate la nivel național și s-a pledat pentru o cooperare cât mai solidă și pe viitor.
Discuția a avut loc în anticiparea vizitei experților DEFIS la București, planificată la data de 15 octombrie, pentru consultări tehnice care vizează proiectele ce vor fi finanțate prin acest instrument.
De asemenea, a fost prezentat interesul României pentru valorificarea instrumentului SAFE, alături de statele membre și partenerii eligibili.
În acest context, ministrul apărării naționale a declarat că „România își propune să utilizeze pe deplin oportunitățile oferite de instrumentul SAFE, prin implicarea industriei naționale de apărare în domenii strategice precum mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele terestre, facilitatori strategici, echipamente individuale pentru soldați și sisteme maritime“.
“Apreciem, totodată, includerea domeniului privind sistemele de drone și anti-drone, esențial în raport cu inițiativele europene recente Eastern Flank Watch și European Drone Wall”, a spus Moșteanu.
Oficialul român a evidențiat importanța coordonării eforturilor statelor membre în derularea investițiilor și rolul important al Comisiei în conectarea cu industriile de apărare și dezvoltarea acestora de o manieră cuprinzătoare la nivel UE, îndeosebi în regiunile cele mai expuse la materializarea amenințărilor militare.
Totodată, ministrul român al apărării a subliniat importanța conectării la această inițiativă a partenerilor cei mai apropiați ai Uniunii Europene, care pot avea o contribuție esențială la derularea rapidă a achizițiilor urgente, în special pentru nevoile statelor de pe Flancul Estic. De asemenea, a evidențiat importanța cooperării cu Ucraina pentru dezvoltarea capabilităților militare, prin valorificarea experienței acestui partener în ceea ce privește inovarea și adaptarea rapidă la condițiile războiului de mare intensitate.
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program, iar suma pe care o va putea investi țara noastră reprezintă a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.
Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi.
Programul este expresia solidarității europene față de nevoia unei apărări colective moderne și reziliente, prin stimularea cooperării industriale, reducerea fragmentării și crearea unei piețe unice eficiente pentru echipamente de apărare. Împrumuturile sunt acordate în baza unui plan național de investiții în industria de apărare, aprobat de Comisia Europeană, iar fondurile pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2030.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului. Lista finală de proiecte ar urma să fie publicată la finalul lunii noiembrie.
